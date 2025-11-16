Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

राजस्थान के जोधपुर में भीषण हादसा: रामदेवरा दर्शन कर लौट रहे 6 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत, टैंपो के उड़े परखच्चे

Rajasthan Road Accident: राजस्थान के जोधपुर जिले में रविवार को हुए भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं, 13 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Anil Prajapat

Nov 16, 2025

Jodhpur-road-accident
Play video

हादसे के बाद पलटा ट्रक और इनसेट में क्षतिग्रस्त टैंपो। फोटो: पत्रिका

Jodhpur Road Accident: जोधपुर। राजस्थान के जोधपुर जिले में रविवार को हुए भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं, 13 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी घायलों का जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल में उपचार जारी है। हादसा जोधपुर-जैसलमेर नेशनल हाईवे-125 पर बालेसर के पास खारी बेरी गांव में रविवार सुबह करीब साढ़े 5 बजे हुआ।

पुलिस के मुताबिक हादसा उस वक्त हुआ जब गुजरात के साबरकांठा निवासी लोग रामदेवरा दर्शन करके वापस लौट रहे थे। बालेसर के पास खारी बेरी गांव में नेशनल हाईवे-125 पर सवारियों से भरे टैंपो और ट्रक में आमने-सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

16 घायलों को जोधपुर रेफर किया गया। जिनमें से तीन लोगों की उपचार के दौरान मौत हो गई। बाकी घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है। जिनमें से कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है।

टैंपो के उड़े परखच्चे

हादसा इतना जबरदस्त था कि टैंपो के परखच्चे उड़ गए। ट्रक की टक्कर से टैंपो का आगे का हिस्सा बुरी तरह चकनाचूर हो गया। हादसे के बाद ट्रक भी हाईवे पर पलट गया और ट्रक में भरी बोरियां सड़क पर फैल गई।

हादसे के बाद मची चीख पुकार

हादसे के वक्त टैंपो में 20 लोग सवार थे। जिनमें से 3 की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, 16 लोग बुरी तरह घायल हो गए। ऐसे में मौके पर चीख पुकार मच गई। राहगीरों ने काफी मशक्कत के बाद टैंपो में फंसे लोगों को बाहर निकाला। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से घायलों को जोधपुर भिजवाया।

टैंपो में सवार एक युवक पूरी तरह सुरक्षित

बड़ी बात ये रही कि इस भीषण हादसे में सभी लोग घायल हुए थे। लेकिन, एक शख्स को खंरोच ​तक नहीं आई। टैंपो में सवार महेंद्र ने बताया कि वो आगे की सीट पर बैठे थे, तभी भीषण हादसा हो गया। हादसे के बाद वो उछलकर दूर गिर गए। ऐसे में उनकी जान बच गई।

ये भी पढ़ें

Murder: बाप की संपत्ति पर नजर गड़ाए थीं बिन ब्याही मौसियां, बहन को बेटा हुआ तो चिढ़ीं और 22 दिन के भांजे को पटक-पटककर मार डाला
जोधपुर
Jodhpur Crime News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

big accident in Rajasthan

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

16 Nov 2025 11:40 am

Published on:

16 Nov 2025 11:07 am

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / राजस्थान के जोधपुर में भीषण हादसा: रामदेवरा दर्शन कर लौट रहे 6 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत, टैंपो के उड़े परखच्चे

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Murder: बाप की संपत्ति पर नजर गड़ाए थीं बिन ब्याही मौसियां, बहन को बेटा हुआ तो चिढ़ीं और 22 दिन के भांजे को पटक-पटककर मार डाला

Jodhpur Crime News
जोधपुर

जोधपुर में फिर बड़ा हादसा, उल्टी दिशा से आ रहे ट्रेलर और टैंपो में भिड़ंत, 5 की मौत, 8 घायल, गुजरात से रामदेवरा आ रहे थे श्रद्धालु

जोधपुर

एम्बुलेंस में 30 लाख रुपए की ड्रग्स जब्त, दो गिरफ्तार

ambulance me smuggling
जोधपुर

Rajasthan Murder: जल्लाद बनीं 4 मौसियां, 22 दिन के भांजे को पटक-पटक कर मार डाला, पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा

Murder of nephew in Jodhpur
जोधपुर

Jodhpur Accident: रोडवेज बस के बाद जोधपुर में डंपर का कहर, 2 को कुचला, 1 दिन में 3 हादसे, 7 की मौत

dumper accident in Jodhpur
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.