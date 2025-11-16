राजस्थान के जोधपुर में भीषण हादसा: रामदेवरा दर्शन कर लौट रहे 6 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत, टैंपो के उड़े परखच्चे

हादसे के बाद पलटा ट्रक और इनसेट में क्षतिग्रस्त टैंपो। फोटो: पत्रिका
Jodhpur Road Accident: जोधपुर। राजस्थान के जोधपुर जिले में रविवार को हुए भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं, 13 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी घायलों का जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल में उपचार जारी है। हादसा जोधपुर-जैसलमेर नेशनल हाईवे-125 पर बालेसर के पास खारी बेरी गांव में रविवार सुबह करीब साढ़े 5 बजे हुआ।
पुलिस के मुताबिक हादसा उस वक्त हुआ जब गुजरात के साबरकांठा निवासी लोग रामदेवरा दर्शन करके वापस लौट रहे थे। बालेसर के पास खारी बेरी गांव में नेशनल हाईवे-125 पर सवारियों से भरे टैंपो और ट्रक में आमने-सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।
16 घायलों को जोधपुर रेफर किया गया। जिनमें से तीन लोगों की उपचार के दौरान मौत हो गई। बाकी घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है। जिनमें से कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है।
हादसा इतना जबरदस्त था कि टैंपो के परखच्चे उड़ गए। ट्रक की टक्कर से टैंपो का आगे का हिस्सा बुरी तरह चकनाचूर हो गया। हादसे के बाद ट्रक भी हाईवे पर पलट गया और ट्रक में भरी बोरियां सड़क पर फैल गई।
हादसे के वक्त टैंपो में 20 लोग सवार थे। जिनमें से 3 की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, 16 लोग बुरी तरह घायल हो गए। ऐसे में मौके पर चीख पुकार मच गई। राहगीरों ने काफी मशक्कत के बाद टैंपो में फंसे लोगों को बाहर निकाला। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से घायलों को जोधपुर भिजवाया।
बड़ी बात ये रही कि इस भीषण हादसे में सभी लोग घायल हुए थे। लेकिन, एक शख्स को खंरोच तक नहीं आई। टैंपो में सवार महेंद्र ने बताया कि वो आगे की सीट पर बैठे थे, तभी भीषण हादसा हो गया। हादसे के बाद वो उछलकर दूर गिर गए। ऐसे में उनकी जान बच गई।
