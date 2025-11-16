राजस्थान के जोधपुर में भीषण हादसा: रामदेवरा दर्शन कर लौट रहे 6 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत, टैंपो के उड़े परखच्चे

Jodhpur Road Accident: जोधपुर। राजस्थान के जोधपुर जिले में रविवार को हुए भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं, 13 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी घायलों का जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल में उपचार जारी है। हादसा जोधपुर-जैसलमेर नेशनल हाईवे-125 पर बालेसर के पास खारी बेरी गांव में रविवार सुबह करीब साढ़े 5 बजे हुआ।