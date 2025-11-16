Murder: बाप की संपत्ति पर नजर गड़ाए थीं बिन ब्याही मौसियां, बहन को बेटा हुआ तो चिढ़ीं और 22 दिन के भांजे को पटक-पटककर मार डाला

Jodhpur Crime News: जोधपुर में एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के बग्गी खाना रोड स्थित नेहरू कॉलोनी में शनिवार तड़के एक ऐसी दर्दनाक घटना सामने आई, जिसने ममता और रिश्तों की पारंपरिक परिभाषा को झकझोर कर रख दिया। आमतौर पर मां के अनुपस्थित होने पर बच्चों को मां जैसा दुलार देने वाली ‘मौसी’ के रिश्ते को यहां चार बहनों ने शर्मसार कर दिया। ईर्ष्या और अंधविश्वास से भरी इन चारों मौसियों ने मिलकर महज 22 दिन के मासूम भांजे की हत्या कर दी।