Weather Alert: जोधपुर में नए साल से कड़ाके की सर्दी की संभावना, उत्तरी हवा लाएगी ठिठुरन

जोधपुर। देश के उत्तरी हिस्सों से ठंडी हवा चलने के कारण नए साल से सर्दी तेज होने की उम्मीद है। एक जनवरी से दिन के तापमान में तेजी से गिरावट आने के संकेत हैं। आसमान साफ रहने से दिन का तापमान 25 डिग्री से नीचे जाने और दिन में सर्दी बढ़ने का पूर्वानुमान है।
उधर, रविवार को जोधपुर में इस सीजन की तीसरी सबसे ठंडी रात रिकॉर्ड की गई। न्यूनतम तापमान एक बार फिर 9.2 डिग्री दर्ज किया गया। दिसंबर में यह तीसरी बार है जब पारा 9.2 डिग्री तक पहुंचा। इस सीजन में दिसंबर माह में अब तक इससे कम तापमान नहीं रहा है। नवंबर की सर्दी को देखते हुए दिसंबर में तेज ठंड पड़ने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार इस बार दिसंबर अपेक्षाकृत ज्यादा ठंडा नहीं रहा।
सूर्यनगरी में पश्चिमी विक्षोभ के असर से ऊंचाई पर हल्के बादल छाए रहे। शहर में हवा की दिशा बार-बार बदलती रही। कभी दक्षिण-पूर्वी, कभी पूर्वी तो कभी उत्तर-पूर्वी दिशा से हवाएं चलीं, जिससे सर्दी का असर अपेक्षाकृत कम रहा।
दोपहर में अधिकतम तापमान 27.5 डिग्री दर्ज किया गया। दिन के समय हल्की सर्दी महसूस होती रही। सुबह धूप सुहानी लगी, जबकि दोपहर में चटख धूप खिली रही। शाम ढलने के बाद सर्दी फिर तेज हो गई। दूरदराज और ग्रामीण इलाकों में रात के समय कड़ाके की सर्दी का असर अधिक देखने को मिला।
जोधपुर में इस बार दिसंबर माह में कोई खास ठंड नहीं पड़ी। 10 दिसंबर को शहर का न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री दर्ज किया गया था। इसके बाद 25 दिसंबर को भी पारा 9.2 डिग्री पर पहुंचा। रविवार, 28 दिसंबर को भी यही तापमान दर्ज किया गया। इस माह अब तक केवल पांच दिन ही ऐसे रहे हैं, जब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे गया है। वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने 31 दिसंबर को जोधपुर में हल्की बारिश की चेतावनी जारी की है।
