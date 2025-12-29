Weather Alert: जोधपुर में नए साल से कड़ाके की सर्दी की संभावना, उत्तरी हवा लाएगी ठिठुरन

जोधपुर में इस बार दिसंबर माह में कोई खास ठंड नहीं पड़ी। 10 दिसंबर को शहर का न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री दर्ज किया गया था। इसके बाद 25 दिसंबर को भी पारा 9.2 डिग्री पर पहुंचा। रविवार, 28 दिसंबर को भी यही तापमान दर्ज किया गया। इस माह अब तक केवल पांच दिन ही ऐसे रहे हैं, जब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे गया है। वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने 31 दिसंबर को जोधपुर में हल्की बारिश की चेतावनी जारी की है।