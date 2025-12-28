Rajasthan Rain Alert: मौसम का बदलेगा मिजाज, पश्चिमी विक्षोभ दिखाएगा असर, दो दिन बारिश की चेतावनी जारी

वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल माउंट आबू में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। शनिवार को न्यूनतम तापमान में एक डिग्री की बढ़ोतरी और अधिकतम तापमान में एक डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा। सुबह से ही आसमान में बादलों का आवागमन शुरू हो गया था। नक्की झील में बादलों का प्रतिबिंब पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। सैलानियों ने इस नजारे को कैमरे में कैद कर अपनी यात्रा को यादगार बनाया।