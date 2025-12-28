SIR: कई सीट पर जीत के अंतर से 5 गुना ज्यादा कटे वोटर, जोधपुर की राजनीति में आया भूचाल

इस पूरे घटनाक्रम को लेकर राजनीतिक दल भी सतर्क हो गए हैं। कांग्रेस शहर अध्यक्ष ओमकार वर्मा ने बताया कि पार्टी कार्यकर्ता मतदाता सूची की गहनता से जांच कर रहे हैं, ताकि किसी भी पात्र मतदाता का नाम छूट न जाए। वहीं भाजपा शहर अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल ने कहा कि पार्टी की ओर से ड्राफ्ट सूची का बूथ स्तर पर सत्यापन किया जा रहा है।