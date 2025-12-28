28 दिसंबर 2025,

रविवार

जोधपुर

SIR: कई सीट पर जीत के अंतर से 5 गुना ज्यादा कटे वोटर, जोधपुर की राजनीति में आया भूचाल

SIR in Jodhpur: सरदारपुरा में सबसे बड़ा असर, 3 सीटों से कटे 1.51 लाख नाम, दलों ने शुरू किया बूथ-स्तरीय सत्यापन, 2.57 लाख से अधिक फॉर्म जमा नहीं होने से सियासी सरगर्मी तेज

2 min read
जोधपुर

Rakesh Mishra

Dec 28, 2025

फाइल फोटो- पत्रिका

जोधपुर। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत जोधपुर जिले में मतदाता सूची से कटे नामों के आंकड़े सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। जिले की कई विधानसभा सीटों पर मतदाता सूची से हटाए गए नामों की संख्या, पिछले दो विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारों की हार-जीत के अंतर से कहीं अधिक है।

तुलना करें तो जीत-हार के अंतर से पांच गुना तक नाम कटे हैं। इसका सबसे ज्यादा असर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरदारपुरा विधानसभा सीट पर देखने को मिला है। इसके बाद सूरसागर और फिर जोधपुर शहर विधानसभा सीट का स्थान आता है।

जिले में 2.57 लाख से अधिक मतदाताओं के फॉर्म जमा नहीं हो सके

जिलेभर में कुल 2 लाख 57 हजार 831 मतदाताओं के फॉर्म जमा नहीं हो पाए। इनमें 44 हजार 66 मतदाता मृत पाए गए, जबकि 1 लाख 44 हजार 548 मतदाता स्थायी रूप से अन्य स्थानों पर स्थानांतरित हो चुके हैं। इसके अलावा 38 हजार 103 मतदाता पुनरीक्षण के दौरान अनुपस्थित मिले।

एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 30 हजार 64 रही, जबकि 1 हजार 50 मतदाता अन्य श्रेणी में आए। इनमें से अकेले जोधपुर की तीन विधानसभा सीटों- सरदारपुरा, सूरसागर और जोधपुर शहर से ही 1 लाख 51 हजार 897 नाम कट गए।

विधानसभा क्षेत्रों पर दिखा यह असर

  • ओसियां में भाजपा को 1 लाख 3 हजार 746 और कांग्रेस को 1 लाख 939 वोट मिले थे। यहां जीत-हार का अंतर महज 2 हजार 807 रहा, जबकि एसआईआर में 13 हजार 271 नाम कटे।
  • सरदारपुरा में भाजपा को 70 हजार 463 और कांग्रेस को 96 हजार 859 वोट मिले थे। जीत का अंतर 26 हजार 396 रहा, लेकिन यहां 56 हजार 809 नाम सूची से हट गए।
  • जोधपुर शहर में 13 हजार 525 के जीत अंतर के मुकाबले 42 हजार 653 नाम कटे।
  • सूरसागर में जीत-हार का अंतर 38 हजार 759 रहा, जबकि 52 हजार 438 नाम हटाए गए।
  • लूणी में जीत-हार के 24 हजार 678 के अंतर के सामने 42 हजार 134 नाम कटे।
  • बिलाड़ा में 10 हजार 424 के अंतर के मुकाबले 17 हजार 902 नाम कटे।

उन सीटों का विश्लेषण, जहां SIR में कटे ज्यादा नाम



विधानसभा क्षेत्रभाजपा को मिले वोटकांग्रेस को मिले वोटजीत-हार का अंतरनाम कटे
ओसियां103746100939280713271
सरदारपुरा70463968592639656809
जोधपुर शहर71192576671352542653
सूरसागर117065783063875952438
लूणी123498988202467842134
बिलाड़ा90766803421042417902


राजनीतिक दल सतर्क

इस पूरे घटनाक्रम को लेकर राजनीतिक दल भी सतर्क हो गए हैं। कांग्रेस शहर अध्यक्ष ओमकार वर्मा ने बताया कि पार्टी कार्यकर्ता मतदाता सूची की गहनता से जांच कर रहे हैं, ताकि किसी भी पात्र मतदाता का नाम छूट न जाए। वहीं भाजपा शहर अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल ने कहा कि पार्टी की ओर से ड्राफ्ट सूची का बूथ स्तर पर सत्यापन किया जा रहा है।

Updated on:

28 Dec 2025 02:39 pm

Published on:

28 Dec 2025 02:34 pm

जोधपुर

