न्यू ईयर वीक की शुरुआत : जोधपुर के होटल-गेस्ट हाउस में पर्यटकों की 85 प्रतिशत से अधिक बुकिंग, बाजारों में लौटी रौनक

पर्यटक मेहरानगढ़ किले और शहर की प्राचीर को निहारने के साथ-साथ आसपास के छोटे इलाकों, गलियों और स्थानीय बाजारों को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। इससे स्थानीय व्यापार और हस्तशिल्प को भी संजीवनी मिली है। खानपान की बात करें तो जोधपुर का पारंपरिक स्वाद पर्यटकों को खूब लुभा रहा है। बाजरे की राब, जोधपुरी गट्टे, चक्की की सब्जी, कैर-सांगरी, गुलाब जामुन की सब्जी, हल्दी की सब्जी, दाल-बाटी-चूरमा, बाजरे की रोटी और कढ़ी जैसे व्यंजन खास आकर्षण बने हुए हैं।