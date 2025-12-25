25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

न्यू ईयर वीक की शुरुआत : जोधपुर के होटल-गेस्ट हाउस में पर्यटकों की 85 प्रतिशत से अधिक बुकिंग, बाजारों में लौटी रौनक

विंटर सीजन और न्यू ईयर वीक की शुरुआत के साथ ही सूर्यनगरी जोधपुर में पर्यटकों की आमद तेज हो गई है। होटल, गेस्ट हाउस और होमस्टे में 85 प्रतिशत से अधिक बुकिंग होने से पर्यटन कारोबार में रौनक लौट आई है।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Dec 25, 2025

Tourism in Jodhpur

पर्यटकों की मंडोर गार्डन में चहलपहल। फोटो- पत्रिका

जोधपुर। विंटर सीजन के साथ ही न्यू ईयर वीक की शुरुआत होते ही सूर्यनगरी जोधपुर एक बार फिर पर्यटकों की पसंद बनकर उभरी है। ठंडी हवा, सुनहरी धूप और ऐतिहासिक विरासत के संगम ने सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। शहर के करीब 2500 गेस्ट हाउस, होमस्टे और होटल में 85 प्रतिशत से अधिक बुकिंग हो चुकी है, वहीं आने वाले एक सप्ताह तक पर्यटकों की अच्छी आमद रहने की उम्मीद जताई जा रही है।

शामें राजस्थानी रंग में

पर्यटन सीजन को खास बनाने के लिए शहर में आने वाले मेहमानों को केवल ऐतिहासिक धरोहरें ही नहीं, बल्कि शुद्ध राजस्थानी संस्कृति से भी रूबरू कराया जा रहा है। लोक गीतों की मधुर धुन, कालबेलिया और घूमर जैसे पारंपरिक नृत्य, कठपुतली कला और लोक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने पर्यटकों का दिल जीत लिया है। कई होटलों और होमस्टे में शामें राजस्थानी रंग में रंगी नजर आ रही हैं।

पर्यटक मेहरानगढ़ किले और शहर की प्राचीर को निहारने के साथ-साथ आसपास के छोटे इलाकों, गलियों और स्थानीय बाजारों को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। इससे स्थानीय व्यापार और हस्तशिल्प को भी संजीवनी मिली है। खानपान की बात करें तो जोधपुर का पारंपरिक स्वाद पर्यटकों को खूब लुभा रहा है। बाजरे की राब, जोधपुरी गट्टे, चक्की की सब्जी, कैर-सांगरी, गुलाब जामुन की सब्जी, हल्दी की सब्जी, दाल-बाटी-चूरमा, बाजरे की रोटी और कढ़ी जैसे व्यंजन खास आकर्षण बने हुए हैं।

इधर गंदगी कर रही परेशान

भीतरी शहर के गुलाब सागर, माणकचौक, नागौरी गेट सहित कई इलाकों में सीवरेज का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। इसके साथ ही सड़कों के किनारे जगह-जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। नगर निगम और प्रशासन की ओर से शहर की सड़कों पर पर्याप्त सफाई व्यवस्था नहीं होने से पर्यटक गंदगी के बीच से गुजरने को मजबूर हैं।

इनका कहना है

जोधपुर शहर में करीब 2500 के आसपास गेस्ट हाउस, होमस्टे, होटल और हॉस्टल हैं, जिनमें 85 से 90 प्रतिशत तक बुकिंग हो चुकी है। पर्यटकों को राजस्थानी अंदाज के साथ सभी आवश्यक सुविधाएं दी जा रही हैं। इस बार की बुकिंग को देखकर लगता है कि कोविड से पहले जैसा पर्यटकों का जमावड़ा अब फिर से नजर आने लगा है।

  • जेएम बूब, अध्यक्ष, जोधाणा होटल्स एंड रेस्टोरेंट सोसायटी

ये भी पढ़ें

अरावली में खनन को लेकर केंद्रीय मंत्री के दावों और दस्तावेजों में विरोधाभास, जिस रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर उसमें क्या?
जयपुर
Bhupender Yadav

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

25 Dec 2025 08:04 pm

Published on:

25 Dec 2025 07:59 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / न्यू ईयर वीक की शुरुआत : जोधपुर के होटल-गेस्ट हाउस में पर्यटकों की 85 प्रतिशत से अधिक बुकिंग, बाजारों में लौटी रौनक

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Kurjan Festival 2025: पर्यटन मानचित्र पर उभरेगा फलोदी, 2 दिवसीय कुरजां महोत्सव में होंगे रंगारंग कार्यक्रम

Kurjan Festival 2025
जोधपुर

विकास की पटरी पर मारवाड़: 120 KM लंबी नई रेल लाइन से बदलेगी राजस्थान की तस्वीर! जानिए बड़े फायदे

marvar development
Patrika Special News

जोधपुर में कबाड़खाने में लगी भीषण आग, धमाकों से दहला इलाका, टैंक-बैटरियां और अन्य केमिकल पदार्थ जलकर राख

massive fire broke out in junkyard in Jodhpur
जोधपुर

Jodhpur: जोधपुर के ग्रामीणों को होगा बड़ा फायदा, टू-लेन रेलवे ओवरब्रिज निर्माण को हरी झंडी, जाम से मिलेगी राहत

Two-lane railway overbridge
जोधपुर

Jodhpur: जोधपुर में 6.30 घंटे तक गरजी नगर निगम की जेसीबी, 14 गाड़ी सामान जब्त, 20 पुलिसकर्मी मौजूद रहे

encroachment, encroachment in Jodhpur, encroachment in Rajasthan, encroachment removal campaign, encroachment removed from Jodhpur, Jodhpur news, Rajasthan news
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.