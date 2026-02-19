19 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Jodhpur Crime : बहन की हत्या के बाद मौसेरे भाई ने आत्महत्या की, जानें पुलिस ने क्या जताया शक

Jodhpur Crime : जोधपुर के शोभावतों की ढाणी में यूआइटी कॉलोनी स्थित मकान में मौसेरी बहन की हत्या करने में प्रयुक्त गेंती नई थी। वहीं, फंदे वाला रस्सा भी नया नजर आ रहा था। इससे पुलिस को अंदेशा है कि हत्या और आत्महत्या की साजिश पूर्व नियोजित हो सकती है।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Feb 19, 2026

Jodhpur Crime young man committed suicide after killing his cousin Sister investigation police expressed suspicion conspiracy

शोभावतों की ढाणी में यूआइटी कॉलोनी स्थित मकान में हत्या व आत्महत्या के बाद शव मोर्चरी भेजती पुलिस। फोटो पत्रिका

Jodhpur Crime : जोधपुर के शोभावतों की ढाणी में यूआइटी कॉलोनी स्थित मकान में मौसेरी बहन की हत्या करने में प्रयुक्त गेंती नई थी। वहीं, फंदे वाला रस्सा भी नया नजर आ रहा था। इससे पुलिस को अंदेशा है कि हत्या और आत्महत्या की साजिश पूर्व नियोजित हो सकती है।

हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वह गेंती कब और कहां से खरीदकर लाया था? वारदात वाली जगह के ठीक पड़ोस में गुरुवार को युवक शादी होनी है, लेकिन वारदात से शादी वाले माहौल में सन्नाटा पसर गया। आस-पास सनसनी सी फैल गई।

गेंती पर लगा था खून, एक वार में सिर फाड़ा

पुलिस मौके पर पहुंची तो कमरे में खून नहीं फैला हुआ था। नाबालिग छात्रा का शव जमीन पर था। संभवत: वह रात को सोई हुई थी और उसी हालत में गेंती से सिर पर वार करके हत्या की गई।

पुलिस को अंदेशा है कि एक वार से छात्रा का सिर फट गया। खून बहने लगा और दम टूट गया। हालांकि शरीर पर अन्य चोटों के संबंध में बोर्ड से पोस्टमार्टम व एफएसएल जांच में स्पष्ट होगा।

पढ़ाई में होशियार था कैलाश

परिचितों का कहना है कि किशनलाल के दो पुत्र हैं। दोनों ने इंजीनियरिंग की थी। एक पुत्र हैदराबाद में काम कर रहा है। कैलाश पढ़ाई में होशियर था। वह इंजीनियरिंग करने के बाद आइएएस व आरएएस परीक्षा की तैयारी कर रहा था। आइएएस परीक्षा में वह कुछ ही अंकों से असफल रह गया था।

एक तरफ मातम तो दूसरी तरफ शादी

किशनलाल के मकान के ठीक पड़ोस में युवक की गुरुवार को शादी होनी है। घर पर लाइटें लगाईं गईं थी। बाहर शामियाना लगाया गया। घर में सुबह से ही शादी का माहौल था। तभी अचानक पुलिस पहुंची।

दरवाजा तोड़कर किशनलाल के मकान में घुसी, जहां का मंजर देख वहां शोक व मातम सा छा गया। इससे शादी वाले मकान में भी सन्नाटा पसर गया।

ये भी पढ़ें

PM Crop Insurance Scheme : राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, किसानों को ब्याज सहित भुगतान करे बैंक
जोधपुर
Rajasthan High Court big orders banks PM Crop Insurance Scheme pay with interest to farmers

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

19 Feb 2026 10:52 am

Published on:

19 Feb 2026 10:51 am

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Jodhpur Crime : बहन की हत्या के बाद मौसेरे भाई ने आत्महत्या की, जानें पुलिस ने क्या जताया शक

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Hindu Marriage : सात फेरे वैध विवाह की अनिवार्य शर्त, जोधपुर फैमिली कोर्ट का बड़ा फैसला

Jodhpur family court big decision saat phere or Saptapadi are a mandatory condition for a valid Hindu marriage
जोधपुर

PM Crop Insurance Scheme : राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, किसानों को ब्याज सहित भुगतान करे बैंक

Rajasthan High Court big orders banks PM Crop Insurance Scheme pay with interest to farmers
जोधपुर

Gold-Silver Price: सर्राफा बाजार में फिर उछली चांदी… एक दिन में हुई इतनी महंगी, जानें सोना-चांदी के ताजा भाव

Silver price, gold price, gold-silver price, 18 February gold price, 18 February silver price, gold-silver today price, gold silver latest price, Today Silver Price, Today Gold Price
जोधपुर

राजस्थान में आबकारी महकमा मालामाल, नौ महीने में गटक ली 55.86 करोड़ लीटर शराब, बीयर की खपत अधिक

Liquor sold, liquor sold in Rajasthan, liquor sold in Jodhpur, liquor sold in Jaipur, liquor sold in Kota, liquor sold in Udaipur, Sandeep Purohit, Sandeep Purohit News, Sandeep Purohit Article, शराब बिकी, शराब बिकी इन राजस्थान, शराब बिकी इन जोधपुर, शराब बिकी इन जयपुर, शराब बिकी कोटा, शराब बिकी इन उदयपुर, संदीप पुरोहित, संदीप पुरोहित न्यूज, संदीप पुरोहित आर्टिकल
जोधपुर

रात को भाई से मिलने आई थी मौसेरी बहन, फिर एक कमरे में चले गए दोनों, सुबह मिली दो लाशों से मचा कोहराम

death of cousin brother and sister
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.