18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

राजस्थान में आबकारी महकमा मालामाल, नौ महीने में गटक ली 55.86 करोड़ लीटर शराब, बीयर की खपत अधिक

राजस्थान में शराब की खपत लगातार बढ़ रही है और चालू वित्तीय वर्ष के नौ माह में ही 55.86 करोड़ लीटर शराब की बिक्री दर्ज हुई है। खपत में जयपुर सबसे आगे रहा, जबकि प्रतापगढ़ में सबसे कम शराब पी गई।

less than 1 minute read
Google source verification

जोधपुर

image

Sandeep Purohit

Feb 18, 2026

Liquor sold, liquor sold in Rajasthan, liquor sold in Jodhpur, liquor sold in Jaipur, liquor sold in Kota, liquor sold in Udaipur, Sandeep Purohit, Sandeep Purohit News, Sandeep Purohit Article, शराब बिकी, शराब बिकी इन राजस्थान, शराब बिकी इन जोधपुर, शराब बिकी इन जयपुर, शराब बिकी कोटा, शराब बिकी इन उदयपुर, संदीप पुरोहित, संदीप पुरोहित न्यूज, संदीप पुरोहित आर्टिकल

फाइल फोटो- पत्रिका

संदीप पुरोहित
जोधपुर। प्रदेश में आबकारी महकमा मालामाल हो रहा है। चालू वित्तीय वर्ष के सिर्फ नौ माह में ही राजस्थान में शराब पीने के शौकीनों ने 55.86 करोड़ लीटर शराब गटक ली। सर्वाधिक जयपुर में 5.38 करोड़ लीटर शराब की बिक्री हुई है। वहीं, जोधपुर में 3.32 करोड़ लीटर शराब बेची जा चुकी है। इसके उलट प्रतापगढ़ के लोगों ने सिर्फ 54.77 लाख रुपए की शराब पी।

2,210 लाख लीटर बीयर पी गए

आबकारी विभाग की ओर से शराब की एक ही दुकान पर चार तरह की शराब मुहैया करवाई जा रही है। इसमें इंडियन मेड फॉरेन लिकर (आइएमएफएल) (अंग्रेजी), बीयर, राजस्थान मेड लिकर (आरएमएल) व कन्ट्री लिकर (सीएल) (देसी) शामिल हैं। बीते नौ माह में 1078.98 लाख लीटर आरएमएफएल यानि अंग्रेजी शराब, 2210.10 लाख लीटर बीयर, 392.72 लाख लीटर आरएमएल और 1905.04 लाख लीटर सीएल यानि देसी शराब की बिक्री हुई है।

जयपुर जिला खपत में सबसे आगे

आबकारी महकमे से शराब बिक्री के आंकड़ों की मानें तो जयपुर सिटी में सबसे अधिक शराब पी गई। जयपुर सिटी व ग्रामीण के आंकड़े मिलाए जाएं तो अप्रेल से दिसम्बर तक 776.25 लाख लीटर शराब पी चुके हैं।

आदर्श बन रहा प्रतापगढ़, सबसे कम शराब पी

प्रतापगढ़ जिला राजस्थान के अन्य जिलों में रहने वाले लोगों के लिए आदर्श बन रहा है। राज्य के अन्य जिलों की तुलना में प्रतापगढ़ में सबसे कम शराब पी जा रही है। प्रतापगढ़ में 6.37 लाख लीटर अंग्रेजी शराब, 28.75 लाख लीटर बीयर, 5.67 लाख लीटर आरएमएल और 13.98 लाख लीटर देसी शराब पी गई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Feb 2026 06:46 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / राजस्थान में आबकारी महकमा मालामाल, नौ महीने में गटक ली 55.86 करोड़ लीटर शराब, बीयर की खपत अधिक

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Budget 2026 Highlights : मोहन सरकार ने खोला सौगातों का पिटारा, अबतक का सबसे बड़ा बजट पेश

MP Budget 2026 Highlights
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jodhpur Murder: डबल डेथ मिस्ट्री, कमरे में खून से सनी थी बहन की लाश, फंदे पर लटका था मौसेरा भाई, इलाके में सनसनी

cousin brother and sister, death of cousin brother and sister, death of cousin brother and sister in Jodhpur, suspicious death of cousin brother and sister, Jodhpur crime news, Rajasthan crime news, मौसेरे भाई-बहन, मौसेरे भाई-बहन की मौत, जोधपुर में मौसेरे भाई-बहन की मौत, मौसेरे भाई-बहन की संदिग्ध मौत, जोधपुर क्राइम न्यूज, राजस्थान क्राइम न्यूज
जोधपुर

Sadhvi Prem Baisa: साध्वी प्रेम बाईसा की मौत की फाइनल रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा, कंपाउंडर को लगा बड़ा झटका, FIR दर्ज

Sadhvi Prem Baisaa, death of Sadhvi Prem Baisaa, Sadhvi Prem Baisaa death latest news, Sadhvi Prem Baisaa death update news, Sadhvi Prem Baisaa death today news, Sadhvi Prem Baisaa compounder latest news, Sadhvi Prem Baisaa compounder update news, Jodhpur news, साध्वी प्रेम बाईसा, साध्वी प्रेम बाईसा की मौत, साध्वी प्रेम बाईसा मौत लेटेस्ट न्यूज, साध्वी प्रेम बाईसा मौत अपडेट न्यूज, साध्वी प्रेम बाईसा मौत टुडे न्यूज, साध्वी प्रेम बाईसा कंपाउंडर लेटेस्ट न्यूज, साध्वी प्रेम बाईसा कंपाउंडर अपडेट न्यूज, जोधपुर न्यूज
जोधपुर

Jodhpur Gorakhpur Special Train : होली पर घर जाना होगा आसान, जोधपुर-गोरखपुर के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन

Railway announcement Holi easier to go home Jodhpur Gorakhpur special train will run Know when it will start
जोधपुर

Bharat Series : राजस्थान परिवहन विभाग का BH सीरीज में पंजीकृत 400 वाहन स्वामियों को नोटिस, जारी किया नया आदेश

Rajasthan Transport Department issues notice to 400 vehicle owners registered in Bharat Series new order issued
जोधपुर

RGHS Update : आरजीएचएस में विटामिन-कैल्शियम दवाओं की आपूर्ति रुकी, लाभार्थी परेशान

RGHS vitamin calcium medicines Supply stopped Rajasthan beneficiaries upset
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.