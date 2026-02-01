राजस्थान में आबकारी महकमा मालामाल, नौ महीने में गटक ली 55.86 करोड़ लीटर शराब, बीयर की खपत अधिक

आबकारी विभाग की ओर से शराब की एक ही दुकान पर चार तरह की शराब मुहैया करवाई जा रही है। इसमें इंडियन मेड फॉरेन लिकर (आइएमएफएल) (अंग्रेजी), बीयर, राजस्थान मेड लिकर (आरएमएल) व कन्ट्री लिकर (सीएल) (देसी) शामिल हैं। बीते नौ माह में 1078.98 लाख लीटर आरएमएफएल यानि अंग्रेजी शराब, 2210.10 लाख लीटर बीयर, 392.72 लाख लीटर आरएमएल और 1905.04 लाख लीटर सीएल यानि देसी शराब की बिक्री हुई है।