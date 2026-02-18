Sadhvi Prem Baisa: साध्वी प्रेम बाईसा की मौत की फाइनल रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा, कंपाउंडर को लगा बड़ा झटका, FIR दर्ज

Sadhvi Prem Baisa Death Case: साध्वी प्रेम बाईसा की फेफड़े संबंधी बीमारी (अस्थमा) में कार्डियक अरेस्ट और उससे शॉक जनरेट होने की वजह से मृत्यु होने की पुष्टि हो चुकी है। एसआईटी ने साध्वी को लगाए गए इंजेक्शन से होने वाले प्रभाव के बारे में दोबारा राय मांगी थी, जिसकी अंतिम रिपोर्ट में डेक्सोना व डायनापार इंजेक्शन को एक साथ सिंगल सिरिंज में लगाने से मृत्यु होने से इनकार नहीं किया गया। यानी इससे भी जान जा सकती है।