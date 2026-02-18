18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

RGHS Update : आरजीएचएस में विटामिन-कैल्शियम दवाओं की आपूर्ति रुकी, लाभार्थी परेशान

RGHS Update : राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के लाभार्थियों को आजकल परेशानी झेलनी पड़ रही है। जानकारी के अनुसार फिलहाल 15 सॉल्ट की दवाइयां सप्लाई में नहीं आ रहीं।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Feb 18, 2026

RGHS vitamin calcium medicines Supply stopped Rajasthan beneficiaries upset

फाइल फोटो पत्रिका

RGHS Update : राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी (आरजीएचएस) सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को स्वास्थ्य राहत देने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है, लेकिन इन दिनों योजना के तहत कई जरूरी दवाइयों की आपूर्ति बाधित होने से लाभार्थियों को परेशानी उठानी पड़ रही है।

जानकारी के अनुसार फिलहाल 15 सॉल्ट की दवाइयां सप्लाई में नहीं आ रहीं। जिनमें आयरन, मल्टी विटामिन और कैल्शियम जैसी सामान्य उपयोग की दवाएं शामिल हैं। योजना से जुड़े लाभार्थियों को इन दवाओं को अब सरकारी सप्लाई से लेने की बात कही जा रही है।

हालांकि कई पेंशनर्स का कहना है कि वे सरकारी सप्लाई की दवाओं से संतुष्ट नहीं हैं या उन्हें समय पर उपलब्धता नहीं मिल पा रही है। ऐसे में निजी मेडिकल स्टोर से दवाएं खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे जेब पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है।

जोधपुर जिले में आरजीएचएस से जुड़े लाभार्थियों की संख्या 15 से 20 हजार के बीच बताई जा रही है। जोधपुर शहर में 300 से अधिक मेडिकल स्टोर इस योजना के तहत पंजीकृत हैं और कैशलेस सुविधा उपलब्ध कराते हैं, लेकिन मेडिकल स्टोर संचालकों का कहना है कि पिछले छह माह से भुगतान लंबित है।

व्यापारी बोले, संकट गहराएगा

जोधपुर केमिस्ट एलाइंस के अरुण धारीवाल का कहना है कि इन दवाओं की सप्लाई रोकने से परेशानी आ रही है। जोधपुर केमिस्ट एसोसिएशन के अविनाश सिंघी ने बताया कि इस प्रक्रिया को पहले भी कई बार प्रभावित किया है। ऐसे में जनता को परेशानी होती है।

आरजीएचएस योजना से जुड़े केमिस्ट व्यापारी श्रवण गहलोत ने बताया कि पहले दवाओं की सप्लाई बंद की, फिर शुरू हुई लेकिन अब फिर से सप्लाई में नहीं आ रही। कोई ठोस जवाब भी नहीं मिल रहा।

पेंशनर्स बोले, हर महीने लग रहे पैसे

राधाकिशन शर्मा ने बताया कि हर महीने करीब 500 से 800 रुपए की दवा को अब इस योजना के अलावा कैश लेना पड़ रहा है। क्योंकि उन दवाओं की सप्लाई नहीं हो रही। पेंशनर्स विजय माथुर ने बताया कि हम मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती।

ये भी पढ़ें

Food Security Scheme : खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर अच्छी खबर, राजस्थान में 75 लाख नए लाभार्थी जुड़े
जयपुर
Food Security Scheme Good news 75 lakh new beneficiaries added in Rajasthan

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Feb 2026 07:42 am

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / RGHS Update : आरजीएचएस में विटामिन-कैल्शियम दवाओं की आपूर्ति रुकी, लाभार्थी परेशान

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bharat Series : राजस्थान परिवहन विभाग का BH सीरीज में पंजीकृत 400 वाहन स्वामियों को नोटिस, जारी किया नया आदेश

Rajasthan Transport Department issues notice to 400 vehicle owners registered in Bharat Series new order issued
जोधपुर

Rajasthan: साध्वी प्रेम बाईसा मामले में आया नया मोड़, मौत से पहले 2 इंजेक्शन से जुड़ा है मामला

Sadhvi Prem Baisa death
जोधपुर

Rajasthan: जोधपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश समेत 8 न्यायिक अधिकारी एपीओ, हाईकोर्ट का बड़ा एक्शन

Court Judgement
जोधपुर

Sadhvi Prem Baisa : साध्वी प्रेम बाईसा के पिता को लेकर नया अपडेट, केस की गुत्थी सुलझाने में जुटा विशेष जांच दल

Sadhvi Prem Baisa father New update Special Investigation Team working to solve mystery
जोधपुर

Rajasthan High Court : राजस्थान हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी, मचा हड़कंप, तलाशी जारी

Rajasthan High Court receives bomb threat panic ensues search underway
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.