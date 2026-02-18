RGHS Update : आरजीएचएस में विटामिन-कैल्शियम दवाओं की आपूर्ति रुकी, लाभार्थी परेशान

जोधपुर जिले में आरजीएचएस से जुड़े लाभार्थियों की संख्या 15 से 20 हजार के बीच बताई जा रही है। जोधपुर शहर में 300 से अधिक मेडिकल स्टोर इस योजना के तहत पंजीकृत हैं और कैशलेस सुविधा उपलब्ध कराते हैं, लेकिन मेडिकल स्टोर संचालकों का कहना है कि पिछले छह माह से भुगतान लंबित है।