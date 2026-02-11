Rajasthan Budget 2026 : दिया कुमारी ने राजस्थान के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स का जीता दिल, 8वें वेतन आयोग पर किया बड़ा ऐलान

वित्त मंत्री दीया कुमारी ने आठवें वेतन आयोग लागू करने का लेकर राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबर का संकेत दे दिया। उन्होंने भविष्य में आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट को राजस्थान में लागू करने के लिए एक 'उच्च स्तरीय समिति' के गठन की घोषणा की है। यह समिति वेतन विसंगतियों और प्रमोशन के मुद्दों का भी समाधान करेगी।