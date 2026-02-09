Indo-Italian Marriage : राजस्थान में विदेशी युवक ने जूई अंबानी से हिन्दू रीति-रिवाज से रचाई शादी, भारतीय परंपरा ने विदेशियों का मोहा दिल

होटल मालिक अरविंद पारीक व मधुसूदन खेमानी ने बताया कि दुल्हन जूई, मुंबई के भावना व जतिन अंबानी की पुत्री है और वह रोम (इटली) में संरक्षण वास्तुकार के रूप में आइसीसीआर-ओएम के साथ कार्यरत है। वहीं दूल्हे मार्को के पिता का नाम मास्सिमो व माता का नाम फुलविया है। शादी समारोह में 13 देशों के मेहमानों सहित भारत और विदेश के विभिन्न हिस्सों से करीब 200 लोग शामिल हुए।