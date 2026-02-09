Indo-Italian Marriage : राजस्थान में विदेशी युवक ने जूई अंबानी से हिन्दू रीति-रिवाज से रचाई शादी, भारतीय परंपरा ने विदेशियों का मोहा दिल

मंडावा. शादी की रस्म पूरी करते दुल्हन जुई व इल्हा मार्को। फोटो पत्रिका
Indo-Italian Marriage : पर्यटन नगरी मंडावा के एक होटल में विदेशी युवक ने भारतीय युवती से पारंपरिक हिन्दू रीति-रिवाज से विवाह किया। मुंबई निवासी जूई का विवाह इटली निवासी मार्को के साथ वैदिक विधि से हुआ।
होटल मालिक अरविंद पारीक व मधुसूदन खेमानी ने बताया कि दुल्हन जूई, मुंबई के भावना व जतिन अंबानी की पुत्री है और वह रोम (इटली) में संरक्षण वास्तुकार के रूप में आइसीसीआर-ओएम के साथ कार्यरत है। वहीं दूल्हे मार्को के पिता का नाम मास्सिमो व माता का नाम फुलविया है। शादी समारोह में 13 देशों के मेहमानों सहित भारत और विदेश के विभिन्न हिस्सों से करीब 200 लोग शामिल हुए।
वृंदावन के भवत विद्यापीठ के 9 ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विवाह संपन्न कराया। विदेशी मेहमानों को सनातन परंपराओं से परिचित कराने के लिए संस्कृत श्लोकों का अंग्रेजी अनुवाद भी किया गया।
रात्रि में पारंपरिक रिसेप्शन के स्थान पर अंबानी परिवार ने फूलों की होली का आयोजन किया, जिसमें राधा-कृष्ण नृत्य की प्रस्तुति दी गई। समारोह में भारतीय व यूरोपीय व्यंजनों के विशेष संयोजन ने इंडो-इटैलियन सांस्कृतिक संगम को और भी खास बना दिया।
