Rajasthan Crime : शादी के रिसेप्शन में हुआ बड़ा खुलासा, दुल्हन निकली 3 माह की गर्भवती, डाक्टर पति के उड़े होश

Banswara Crime : बांसवाड़ा जिले में प्रदेश से बाहर की दुल्हन युवाओं के लिए मुसीबत बना रही हैं। घाटोल, लोहारिया और अरथूना के बाद दानपुर क्षेत्र में भी एक डॉक्टर के साथ शादी के नाम पर छल हुआ है। आगरा से शादी कर लाई गई दुल्हन जेवर-नकदी समेटकर ले गई और पुलिस केस में फंसाने की धमकी देकर करीब डेढ़ लाख रुपए ऐंठ लिए। दलाल के जरिए ब्याह के बाद शातिर दुल्हन के माता-पिता की ओर से लगातार मोटी रकम की मांग से त्रस्त युवक ने दानपुर थाने में कार्रवाई की गुहार की। इस पर आरोपी युवती, उसके माता-पिता और दलाल सहित छह व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर तहकीकात एएसआई प्रेमपाल को सौंपी गई है।
बांसवाड़ा शहर के मूल निवासी और हाल दानपुर क्षेत्र में निजी क्लीनिक का चला रहे 35 वर्षीय पीड़ित ने बताया कि राकेश जैन नाम के दलाल के जरिए उनका दिसंबर, 2024 में आगरा के तलाइया, काजीपाड़ा छीपी टोला निवासी रितू पुत्री सेठी से संपर्क के बाद 5 दिसंबर,2024 को आगरा के होटल देवी पैलेस में शादी हुई। रितू को वह बांसवाड़ा लाया।
20 दिन बाद रिसेप्शन में रितु के माता-पिता, भाई-बहन और अन्य रिश्तेदार भी शामिल हुए। 27 दिसंबर को वे रितू को साथ ले गए। 5 मार्च,2025 को वापसी पर पता चला कि रितू गर्भवती है। टेस्ट करने पर तीन माह से ज्यादा समय का गर्भ होना सामने आया। शादी से पहले ही गर्भवती होने की पुष्टि पर सभी सन्न रह गए।
प्रेग्नेंसी को लेकर पूछने पर तैश में आकर रितू ने परिवादी के पिता पर गंदे आरोप लगाए। फिर 30 जुलाई, 2025 को आगरा से सूरज पांडे नाम का शख्स रिश्तेदार बताकर बांसवाड़ा आया तो रितू सोने का हार, कुंडल, चेन, अंगूठी आदि करीब साढ़े आठ तोला सोने के जेवर लेकर उसके साथ चली गई। उसके बाद कभी रितू तो कभी उसके पिता सेठी ऑनलाइन रुपयों की मांग करने लगे। डेढ़ लाख रुपए से ज्यादा राशि देने के बाद इनकार करने पर उन्होंने रितू को नहीं भेजने और आगरा में केस दर्ज कराकर फंसाने की धमकी दी। इससे वह परेशान हो गया और आखिर पुलिस से मदद मांगी।
गौरतलब है कि इससे पहले घाटोल पुलिस मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र से और लोहारिया पुलिस एक अन्य केस में दिल्ली और भरतपुर से दगाबाज दुल्हनों और दलालों की गिरफ्तारियां कर चुकी हैं।