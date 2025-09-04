Rajasthan Crime : शादी के रिसेप्शन में हुआ बड़ा खुलासा, दुल्हन निकली 3 माह की गर्भवती, डाक्टर पति के उड़े होश

Banswara Crime : बांसवाड़ा जिले में प्रदेश से बाहर की दुल्हन युवाओं के लिए मुसीबत बना रही हैं। घाटोल, लोहारिया और अरथूना के बाद दानपुर क्षेत्र में भी एक डॉक्टर के साथ शादी के नाम पर छल हुआ है। आगरा से शादी कर लाई गई दुल्हन जेवर-नकदी समेटकर ले गई और पुलिस केस में फंसाने की धमकी देकर करीब डेढ़ लाख रुपए ऐंठ लिए। दलाल के जरिए ब्याह के बाद शातिर दुल्हन के माता-पिता की ओर से लगातार मोटी रकम की मांग से त्रस्त युवक ने दानपुर थाने में कार्रवाई की गुहार की। इस पर आरोपी युवती, उसके माता-पिता और दलाल सहित छह व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर तहकीकात एएसआई प्रेमपाल को सौंपी गई है।