बांसवाड़ा : जान पर खेलकर कालिका यूनिट की कांस्टेबल ने विक्षिप्त महिला की बचाई जान, देखें वीडियो

बांसवाड़ा। शहर के कागदी पिकअप वियर क्षेत्र में बुधवार को मुख्य नहरों में महिला के उतरने की घटना से अफरा-तफरी मच गई। कोतवाली क्षेत्र की दायीं मुख्य नहर (आरएमसी) में उतरी एक विक्षिप्त महिला की जान कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की महिला कांस्टेबल गंगा ने अपनी जान जोखिम में डालकर बचाई। तेज बहाव और संकट के बीच दिखाए गए साहस ने हर किसी को कायल कर दिया। रेस्क्यू के बाद महिला को एमजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत में सुधार बताया जा रहा है।