Tonk News: नववर्ष से पहले दहशत की दस्तक, कार से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, जांच में जुटीं सुरक्षा एजेंसियां

एसपी मीणा की जिला विशेष टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक कार में भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री टोंक लाई जा रही है। सूचना के आधार पर टीम ने संदिग्ध कार की पहचान कर उसका पीछा शुरू किया। कार सवार तेज रफ्तार में टोंक शहर पार करते हुए चिंरोज गांव की ओर भागने लगे। पुलिस ने आगे रास्ते में ट्रैक्टर खड़े कराकर मार्ग अवरुद्ध कराया। रास्ता बंद होने पर कार रुक गई और पीछा कर रही टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों आरोपियों को पकड़ लिया।