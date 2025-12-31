कोटा में सांड ने उठाकर फेंका, युवक बेहोश, सीपीआर देकर होश में लाए

स्थानीय लोगों ने बताया कि पूनम कॉलोनी में बुधवार दोपहर करीब 3.15 बजे कॉलोनी निवासी नरेश सेन पैदल जा रहा था। इसी दौरान अचानक सांड ने साइड से उस पर हमला किया, उसे सींगों से उठाकर जमीन पर पटक दिया। इससे युवक अचेत हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने उसे तत्काल सीपीआर दी। होश आने पर उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई।