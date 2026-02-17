Kota: सरकारी स्कूल में नॉनवेज पार्टी, वीडियो वायरल होने के बाद मचा हड़कंप, नोटिस जारी

Non-veg Party In Government School: कोटा के भैंसरोडगढ़ ब्लॉक क्षेत्र में कुंडाल के धावदकलां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में इन दिनों मरम्मत कार्य चल रहा है। रविवार रात को ठेकेदार के मजदूरों ने विद्यालय परिसर में नॉनवेज पार्टी की। संदेह होने पर ग्रामीण दीवार फांद कर अंदर पहुंचे और वीडियो वायरल कर दिया। इधर शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों ने प्रिंसिपल से मामले की रिपोर्ट मांगी है। साथ ही ठेकेदार को ब्लैकलिस्टेड करने की अनुशंसा भी की है।