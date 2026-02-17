17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Kota: सरकारी स्कूल में नॉनवेज पार्टी, वीडियो वायरल होने के बाद मचा हड़कंप, नोटिस जारी

Rajasthan Viral Video: कोटा के भैंसरोडगढ़ ब्लॉक क्षेत्र स्थित धावदकलां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मरम्मत कार्य के दौरान परिसर में नॉनवेज पार्टी का मामला सामने आने से विवाद खड़ा हो गया है। ग्रामीणों द्वारा बनाया गया वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया।

less than 1 minute read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Feb 17, 2026

Govt School No-Veg Party
Play video

विद्यालय में मीट पार्टी की सूचना पर पहुंचे ग्रामीण (फोटो: पत्रिका)

Non-veg Party In Government School: कोटा के भैंसरोडगढ़ ब्लॉक क्षेत्र में कुंडाल के धावदकलां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में इन दिनों मरम्मत कार्य चल रहा है। रविवार रात को ठेकेदार के मजदूरों ने विद्यालय परिसर में नॉनवेज पार्टी की। संदेह होने पर ग्रामीण दीवार फांद कर अंदर पहुंचे और वीडियो वायरल कर दिया। इधर शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों ने प्रिंसिपल से मामले की रिपोर्ट मांगी है। साथ ही ठेकेदार को ब्लैकलिस्टेड करने की अनुशंसा भी की है।

जानकारी के अनुसार धावदकलां के माध्यमिक विद्यालय में जर्जर भवन मरम्मत के लिए 1.96 लाख रुपए का ठेका हुआ था और ठेकेदार मनीष मेराठा मरम्मत कार्य करा रहा है। जिसके मजदूर विद्यालय परिसर में ही रहते हैं।

रविवार रात को उन्होंने नॉनवेज पार्टी की। स्कूल परिसर के आसपास रहने वाले ग्रामीणों को जब इस बात की भनक लगी तो वे दीवार फांद कर अंदर घुसे। जहां नॉनेवज के अवशेष मिले।

ग्रामीणों ने मजदूरों से सवाल - जवाब किए और पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया जो बाद में वायरल कर दिया। मजदूरों ने मीट पार्टी की बात कबूली और ग्रामीणों के समक्ष कान पकड़कर माफी भी मांगी।

शिक्षा महकमे में हड़कंप

वीडियो वायरल होते ही शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अनिल जोशी ने विद्यालय के प्रिंसिपल से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने बताया कि सच्चाई सामने लाने के लिए रिपोर्ट मांगी है और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

नोटिस जारी किया

संस्था प्रधान अजीता मक्कड ने कहा कि मामले की जांच जारी है। ठेकेदार को नोटिस दिया गया है। विभाग के अधिकारियों को मामले से अवगत करा दिया है।

ये भी पढ़ें

Jaipur Metro Phase 2: पीएम मोदी करेंगे जयपुर मेट्रो के फेज-2 का शिलान्यास! यहां बनेंगे 36 नए मेट्रो स्टेशन
जयपुर
Jaipur Metro Phase 2

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Feb 2026 10:15 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota: सरकारी स्कूल में नॉनवेज पार्टी, वीडियो वायरल होने के बाद मचा हड़कंप, नोटिस जारी

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सदन में गूंजा पत्रिका का ‘अमृतं-जलम् अभियान’, MLA ने जताया पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी का आभार

कोटा

Success Story: मां ने छोड़ी डॉक्टर की सरकारी नौकरी, जुडवां बेटों ने JEE Main में रचा इतिहास; एक साथ की तैयारी फिर एक जैसे आए स्कोर

JEE Main 2026 Twin Brother Success Story
कोटा

Kota Gold-Silver Price: सोने-चांदी में बड़ी गिरावट, 158300 पर आया 24 कैरेट गोल्ड, जानें चांदी के लेटेस्ट भाव

gold silver price
कोटा

Rajasthan Weather Update : राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather Update
कोटा

Rajasthan Rain Alert: बदलेगा मौसम का मिजाज, 14 शहरों में पारा 31°C, IMD ने दिया 17-18 फरवरी को बारिश का अलर्ट

कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.