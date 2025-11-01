Bull Attack: बुजुर्ग पर पीछे से सांड ने किया हमला, सींगों से उछालकर फेंका, अस्पताल में भर्ती, VIDEO वायरल

स्थानीय नागरिकों ने नगर परिषद पर अनदेखी का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि शहर में जगह-जगह आवारा पशु खुले-आम विचरण करते नजर आते हैं, जो लोगों की जान के लिए खतरा बन रहे हैं। इससे पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है।