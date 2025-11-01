Bull Attack: बुजुर्ग पर पीछे से सांड ने किया हमला, सींगों से उछालकर फेंका, अस्पताल में भर्ती, VIDEO वायरल

बुजुर्ग पर हमला करता सांड। फोटो- पत्रिका
सिरोही। शहर में आवारा मवेशियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। शहर के सदर बाजार क्षेत्र में पैदल घर जा रहे बुजुर्ग पर सांड ने पीछे से हमला कर दिया, जिससे बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। जहां उनका इलाज जारी है।
स्थानीय नागरिकों ने नगर परिषद पर अनदेखी का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि शहर में जगह-जगह आवारा पशु खुले-आम विचरण करते नजर आते हैं, जो लोगों की जान के लिए खतरा बन रहे हैं। इससे पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है।
