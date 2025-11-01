Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सिरोही

Bull Attack: बुजुर्ग पर पीछे से सांड ने किया हमला, सींगों से उछालकर फेंका, अस्पताल में भर्ती, VIDEO वायरल

Bull Attack in Sirohi: सिरोही में आवारा मवेशियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। सदर बाजार में एक सांड ने पैदल जा रहे बुजुर्ग पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया।

less than 1 minute read
Google source verification

सिरोही

image

Rakesh Mishra

Nov 01, 2025

Bull Attack

बुजुर्ग पर हमला करता सांड। फोटो- पत्रिका

सिरोही। शहर में आवारा मवेशियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। शहर के सदर बाजार क्षेत्र में पैदल घर जा रहे बुजुर्ग पर सांड ने पीछे से हमला कर दिया, जिससे बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। जहां उनका इलाज जारी है।

चोटें आईं

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बुजुर्ग रोज की तरह बाजार से सामान लेकर घर जा रहे थे। तभी पीछे से सांड ने हमला कर दिया। इससे बुजुर्ग के सड़क पर गिरने से चोटें आई हैं। आस-पास के लोगों ने सांड को भगाया और घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया।

यह वीडियो भी देखें

अनदेखी का आरोप

स्थानीय नागरिकों ने नगर परिषद पर अनदेखी का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि शहर में जगह-जगह आवारा पशु खुले-आम विचरण करते नजर आते हैं, जो लोगों की जान के लिए खतरा बन रहे हैं। इससे पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Accident: राजस्थान में तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़े लोगों को कुचला, 2 की मौत, 13 घायल; मची चीख-पुकार
जोधपुर
accident

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Nov 2025 03:14 pm

Hindi News / Rajasthan / Sirohi / Bull Attack: बुजुर्ग पर पीछे से सांड ने किया हमला, सींगों से उछालकर फेंका, अस्पताल में भर्ती, VIDEO वायरल

बड़ी खबरें

View All

सिरोही

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: पति ने पत्नी की शिकायत की तो सामने आया फर्जीवाड़ा, SOG जांच में चलेगा पता कितनों ने पाई फर्जी सर्टिफिकेट से नौकरी

Disability-certificate-fraud
सिरोही

भालू को भाया राजस्थान का यह पुलिस थाना, कभी भी पहुंच जाता है निरीक्षण करने, VIDEO वायरल

Bear in police station
सिरोही

Rajasthan Mining Project: खनन परियोजना पर मंडरा रहे संकट के बादल, ग्रामीणों ने की सांसद से मुलाकात

Rajasthan Mining Project
सिरोही

माउंट आबू: 10,900 रुपए का बिल बिना भरे भागे गुजरात से आए टूरिस्ट, ट्रैफिक में फंसकर पकड़े गए

mount abu tourist
सिरोही

Sirohi News: शिव मंदिर के पास निकला 15 फीट लंबा अजगर, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू

python in Sirohi
सिरोही
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.