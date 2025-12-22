Winter Festival 2025: राजस्थान में यहां होता है शानदार विंटर फेस्टिवल, देश-विदेश से आते हैं सैलानी

विंटर फेस्टिवल के दौरान माउंट आबू घूमने का मजा और भी बढ़ जाता है। यहां स्थित दिलवाड़ा जैन मंदिर अपनी बारीक संगमरमर नक्काशी और शांत वातावरण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। वहीं गुरु शिखर ट्रेक, जो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, वहां से पूरे माउंट आबू का सुंदर नजारा दिखाई देता है। इसके अलावा सनसेट पॉइंट से सूर्यास्त देखना और नक्की झील में बोटिंग करना पर्यटकों के लिए खास आकर्षण है। टॉड रॉक और हनीमून पॉइंट रोमांच और फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए बेहतरीन स्थान माने जाते हैं।