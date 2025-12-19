Most Viral News 2025: 70 साल का बुजुर्ग, गार्ड, ज्यूस वाला… बिना कपड़े कार में घुमने वाली लड़की ने किसी को नहीं छोड़ा, पोर्न साइट के लिए प्रेमी बनाता था Video

जैसलमेर पुलिस ने जब पूछताछ की तो कई बड़े खुलासे हुए। सबसे बड़ा खुलासा था कि कपल अच्छे और शिक्षित परिवार से था। लड़की इंजीनियर थी और करीब बीस लाख रुपए सालाना का उसका पैकेज था। लेकिन और जल्दी पैसा वाला बनने के लिए कपल ने मिलकर पोर्न साइट को अपने ही वीडियो बेचने की प्लानिंग की। पता चला कि रूरल एरिया के वीडियो ज्यादा पैसा कमाते हैं तो इसी कारण रूरल इलाकों में ज्यादा वीडियो बनाए। जांच में सामने आया कि यह कपल सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा। इन्होंने विदेशों की यात्राएं भी इन्हीं पैसों से कीं। वहां भी कभी कैफे में ब्रेकफास्ट करते समय प्राइवेट पार्ट्स दिखाना हो या सिनेमा हॉल में फिल्म के दौरान कपड़े उतारना, इनका हर वीडियो एक खास लोगो और ब्रांड नेम के साथ पोर्न साइट्स पर अपलोड होता था। भोले.भाले लोगों की इज्जत को इंटरनेट पर बेचकर इस कपल ने लाखों रुपये कमाए।