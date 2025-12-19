19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

जैसलमेर

Most Viral News 2025: 70 साल का बुजुर्ग, गार्ड, ज्यूस वाला… बिना कपड़े कार में घुमने वाली लड़की ने किसी को नहीं छोड़ा, पोर्न साइट के लिए प्रेमी बनाता था Video

Most Viral Couple Scandal : जब जैसलेमर पुलिस ने इस पूरे कांड का खुलासा किया तो हंगामा मच गया। पूरा घटनाक्रम लोगों की सोच से परे था।

जैसलमेर

image

Jayant Sharma

Dec 19, 2025

जैसलमेर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस कपल को तनोट थाने में दर्ज एफआईआर के बाद गिरफ्तार कर लिया, जिससे उनके इस गंदे साम्राज्य का अंत हुआ ।

Most Viral News 2025: साल 2025 जब भी याद किया जाएगा, राजस्थान पुलिस की फाइलों में एक ऐसा मामला सबसे ऊपर होगा जिसने रिश्तों, मर्यादा और इंटरनेट की दुनिया के काले सच को उजागर कर दिया। यह कहानी है उस साजिशी कपल की, जिसने जैसलमेर के धोरों से लेकर विदेशों के कैफे तक अश्लीलता का ऐसा जाल बुना कि हर कोई दंग रह गया। एक कपल ने राजस्थान के कई शहरों में नग्न वीडियो शूट किये। युवक अपनी प्रेमिका के वीडियो शूट करता और उन्हें पोर्न साइट पर डालने की बात भी सामने आई। जब जैसलेमर पुलिस ने इस पूरे कांड का खुलासा किया तो हंगामा मच गया। पूरा घटनाक्रम लोगों की सोच से परे था।

जैसलमेर का वो वायरल वीडियो… जहां से शुरू हुआ अंत

साल की सबसे चर्चित खबरों में यह मामला तब सुर्खियों में आया जब जैसलमेर के तनोट इलाके में 70 साल के एक बुजुर्ग बकरी चराने वाले के साथ कार में बैठी एक लड़की और उसके बॉयफ्रेंड ने अश्लील हरकतें कीं। इस साल मई के महीने में ये वीडियो वायरल हुआ और वह भी बहुत तेजी से। हैरानी की बात यह थे कि लड़की निर्वस्त्र होकर बुजुर्ग को उकसाती रही, बुजुर्ग के भी आधे कपड़े उतरवाए, जबकि उसका प्रेमी कैमरे के पीछे से निर्देश दे रहा था। सबसे बड़ी बात ये थी कि लड़की ने खुद की पहचान उजागर नहीं कि और बुजुर्ग का चेहरा सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बाद में जैसलमेर जिले की तनोट पुलिस ने बुजुर्ग के बेटे की शिकायत पर केस दर्ज किया और पूरा मामला खुलकर सामने आया।

जयपुर से भरतपुर तक, अश्लील कंटेंट के लिए शिकार की तलाश करते रहे, कई शिकार किये

युवक और युवती की जैसलमेर पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी के बाद जो खुलासे हुए, उन्होंने राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिला दिया। यह कपल सिर्फ एक घटना तक सीमित नहीं था, बल्कि राजस्थान के कई शहरों में इन्होंने इसी तरह से अश्लील वीडियो बनाए। दौसा जिले में ज्यूस वाले को, भरतपुर जिले में ऐतिहासिक किले के गार्ड को भी इसी तरह से निशाना बनाया और अश्लील वीडियो शूट किए। इसके अलावा एक रिक्शेवाले और एक होटल के केयर टेकर के साथ भी बनाए गए अश्लील वीडियो युवती के पास मिले।

पोर्न साइट पर खुद के ही वीडियो बेचती थी लड़की, प्रेमी करता था शूट

जैसलमेर पुलिस ने जब पूछताछ की तो कई बड़े खुलासे हुए। सबसे बड़ा खुलासा था कि कपल अच्छे और शिक्षित परिवार से था। लड़की इंजीनियर थी और करीब बीस लाख रुपए सालाना का उसका पैकेज था। लेकिन और जल्दी पैसा वाला बनने के लिए कपल ने मिलकर पोर्न साइट को अपने ही वीडियो बेचने की प्लानिंग की। पता चला कि रूरल एरिया के वीडियो ज्यादा पैसा कमाते हैं तो इसी कारण रूरल इलाकों में ज्यादा वीडियो बनाए। जांच में सामने आया कि यह कपल सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा। इन्होंने विदेशों की यात्राएं भी इन्हीं पैसों से कीं। वहां भी कभी कैफे में ब्रेकफास्ट करते समय प्राइवेट पार्ट्स दिखाना हो या सिनेमा हॉल में फिल्म के दौरान कपड़े उतारना, इनका हर वीडियो एक खास लोगो और ब्रांड नेम के साथ पोर्न साइट्स पर अपलोड होता था। भोले.भाले लोगों की इज्जत को इंटरनेट पर बेचकर इस कपल ने लाखों रुपये कमाए।

क्यों रही यह साल 2025 की सबसे बड़ी खबर…

यह खबर राजस्थान पुलिस के इतिहास का सबसे अनोखा मामला रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कैसे कोई शिक्षित कपल रूपयों के लिए इस कदर सीमाएं लांघ सकता है। अधिकतर गरीब तबके के लोगों को उन्होंने शिकार बनाया। अपने वीडियो में खुद का चेहरा ब्लर रखा लेकिन लोगों का चेहरा कई बार दिखाया। जिससे बदनामी हुई। सबसे बड़ा काम जैसलमेर पुलिस ने किया। मुकदमा दर्ज होने के एक सप्ताह के भीतर ही कपल को काबू कर लिया गया।

सबसे बड़ा सबक… 2025 की यह घटना हमें याद दिलाती है कि डिजिटल युग मे अनजान लोगों की बातों और कैमरों से सावधान रहना कितना जरूरी है।

Published on:

19 Dec 2025 01:03 pm

Published on: 19 Dec 2025 01:03 pm

