बिना लाइसेंस किराये पर दिए जा रहे दुपहिया, 7 संचालकों के खिलाफ कार्रवाई…35 दुपहिया सीज

जैसलमेर में पर्यटकों को किराये पर दुपहिया वाहन के रूप में मोटरसाइकिल, स्कूटर आदि मुहैया करवाने का धंधा पिछले काफी अर्से से फल-फूल गया है। गुरुवार को परिवहन और सडक़ सुरक्षा विभाग की ओर से किराये पर वाहन उपलब्ध करवाने वाले दुकानदारों की जांच किए जाने की संभवत: पहली बड़ी कार्रवाई की गई। पड़ताल में सामने आया कि बिना लाइसेंस व्यवसाय किया जा रहा है और ऐसा करने वाले कुल 7 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
सुबह के समय की गई इस कार्रवाई से संबंधित लोगों में हडक़म्प मच गया। जानकारी के अनुसार विभाग की तरफ से 35 दुपहिया वाहनों को सीज किया गया है। जिला परिवहन अधिकारी टीकूराम ने बताया कि इस तरह की कार्रवाइयां भविष्य में भी जारी रहेंगी। गौरतलब है कि किराये पर दुपहिया वाहन देने का व्यवसाय गत वर्षों से सोनार दुर्ग के इर्द-गिर्द मनमाने ढंग से किए जाने की कई शिकायतें सामने आती रही हैं। कई बार दुकानदारों की तरफ से सैलानियों के साथ दुव्र्यवहार और ज्यादा राशि वसूली जैसी हरकतें भी की जाती रही हैं।
