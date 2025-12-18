दिन के बाद रात की सर्दी में भी कमी, पारे में 2 डिग्री का इजाफा

स्वर्णनगरी में तापमान के उतार-चढ़ाव एक बार फिर शुरू हो गया है और वर्तमान में दिन के साथ रात में भी तापमापी के पारे में बढ़ोतरी का रुख है। गुरुवार को दिन में तीखी धूप ने सर्दी के असर को एकदम से न्यून कर दिया तो बीती रात में पिछले दिनों से 10 डिग्री से नीचे चल रहा पारा, 2 डिग्री बढ़ गया। मौसम विभाग के अनुसार दिन का अधिकतम तापमान 29.8 और न्यूनतम 11.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।