दिन के बाद रात की सर्दी में भी कमी, पारे में 2 डिग्री का इजाफा

स्वर्णनगरी में तापमान के उतार-चढ़ाव एक बार फिर शुरू हो गया है और वर्तमान में दिन के साथ रात में भी तापमापी के पारे में बढ़ोतरी का रुख है। गुरुवार को दिन में तीखी धूप ने सर्दी के असर को एकदम से न्यून कर दिया तो बीती रात में पिछले दिनों से 10 डिग्री से नीचे चल रहा पारा, 2 डिग्री बढ़ गया। मौसम विभाग के अनुसार दिन का अधिकतम तापमान 29.8 और न्यूनतम 11.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।
एक दिन पहले यह क्रमश: 29.9 व 9.6 डिग्री रहा था। मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी कई दिनों दिन का तापमान लगभग इतना ही रहेगा जबकि रात की सर्दी में और कमी आएगी और न्यूनतम पारे में बढ़ोतरी दर्ज होगी। वैसे गुरुवार अल सुबह शीतल हवाओं से बचाव के लिए लोग सडक़ किनारे अलाव तापते भी नजर आए। माना जा रहा है कि आगामी 23 तारीख से कड़ाके की ठंडक शुरू होगी।
तब तक लोगों को खुशगवार मौसम की सौगात मिलती रहेगी। गुरुवार को सुबह से आसमान साफ था और बादलों के छोटे-छोटे झुरमुट ही दिखाई दिए। सुबह 11 बजे तेज धूप निकल गई और उसके बाद पूरा वातावरण सर्दी से लगभग विहीन हो गया।
बड़ी खबरेंView All
जैसलमेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग