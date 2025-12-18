जैसलमेर: ऐतिहासिक सोनार दुर्ग से पटवा हवेलियों तक विशेष क्राउड मैनेजमेंट प्लान

विश्व धरोहर सोनार दुर्ग पर सबसे अधिक दबाव देखने को मिल रहा है। यहां प्रतिदिन हजारों सैलानी दुर्ग भ्रमण के लिए पहुंच रहे हैं। भीड़ नियंत्रण के लिए दुर्ग क्षेत्र में प्रवेश और निकास का एक ही मार्ग होने के चलते यहां खास प्रबंध किए जाने की हमेशा जरूरत रहती है। गोपा चौक में अखे प्रोल से लेकर दुर्ग की घाटियों पर पुलिस बल के अलावा पर्यटक सहायता बल और होमगार्ड की तैनाती बढ़ाई गई है। दुर्ग के भीतर संकरी गलियों में बाहरी वाहनों को जाने की अनुमति नहीं है। जिससे जाम की स्थिति न बने और किसी आपात स्थिति में तुरंत राहत पहुंचाई जा सके। हालांकि बड़े पर्यटक समूहों को चरणबद्ध तरीके से प्रवेश देने की व्यवस्था करने की अभी जरूरत है। पटवा हवेलियों तक जाने के लिए वर्तमान में चार पहिया के साथ तिपहिया वाहनों का एक ही मार्ग निर्धारित है। पूर्व में गलियों से होकर जो रास्ता निकलता था, वहां से टैक्सियों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। गड़ीसर सरोवर और आसपास के पर्यटन क्षेत्र में भी भीड़ प्रबंधन पर ध्यान दिया जा रहा है, इसमें और बढ़ोतरी करने की जरूरत है।