वाहन ने सडक़ पर गोवंश को मारी टक्कर, 2 गायों की मौत, 2 घायल

एएसआई ओमप्रकाश ने बताया कि घटना गोधूलि बेला की है, संभवत: गोवंश सडक़ क्रॉस कर रहा था, उस समय कनोई के पास सडक़ पर वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। वाहन डिवाइडर पर चढ़ गया। सफेद रंग की गाड़ी गुजरात पासिंग नम्बर की है और वह आगे से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। बताया जाता है कि उसका चालक स्थानीय व्यक्ति ही है। घायल गाय व बछड़े को गोशाला भेजने की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने वहां पहुंच कर यातायात को सुचारू करवाया। दूसरी ओर गो रक्षक दल के सक्रिय सदस्य हाकमदान ने बताया कि जैसलमेर जिले में घायल गोवंश को समय पर उपचार के लिए ले जाने की एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है। जिससे वे ऐसी दुर्घटनाओं में तड़पते रहते हैं और न ही आपातकालीन परिस्थितियों में चिकित्सा दल उपलब्ध रहता है।