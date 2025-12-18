जगे जिम्मेदार.. फुलासर सड़क मरम्मत का कार्य शुरू, ग्रामीणों को राहत

इंदिरा गांधी नहर की 1365 आरडी से फुलासर की ओर जाने वाली क्षतिग्रस्त को दुरुस्त करने की कवायद शुरू हो गई है। गौरतलब है कि उक्त सड़क लंबे समय से पूरी तरह क्षतिग्रस्त पड़ी थी। सड़क के पट्टरे टूटे होने से आए दिन हादसे हो रहे थे, जिससे ग्रामीणों और किसानों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही थी।
इस समस्या के संबंध में राजस्थान पत्रिका ने गत 6 नवंबर 2025 के अंक में ‘फुलासर में मुख्य सड़क क्षतिग्रस्त, ग्रामीण हो रहे परेशान’ शीर्षक से समाचार प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था। समाचार प्रकाशन के बाद प्रशासन हरकत में आया और अब सड़क के पट्टरों की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है। ग्रामीण भगवानाराम ईणखिया, शंभूराम, कल्याण, जीयाराम, रामचंद्र गर्ग सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि 1365 रोड से सुथार वाला की ओर जाने वाली सड़क कई वर्षों से जर्जर थी। ग्रामीणों ने उम्मीद जताई कि सड़क दुरुस्त होने से क्षेत्र के किसानों की आवाजाही आसान होगी और हादसों पर भी रोक लग सकेगी।
बड़ी खबरेंView All
जैसलमेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग