कोहरे का सितम… दिसंबर के अंतिम पखवाड़े में अल सुबह की ड्राइव यानी हाई रिस्क एक्टिविटी

दो दिन पहले एक स्कूली बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि मरुस्थलीय जिले में दिसंबर के अंतिम पखवाड़े में सुबह का समय सडक़ यात्राओं के लिए जोखिमपूर्ण बन चुका है। सर्द रातें और सर्द सुबह के समय घने कोहरे से दृश्यता केवल 20 से 30 मीटर तक सीमित हो जाती है। वाहन चालकों के लिए सडक़ पर स्थिति भांपना कठिन हो जाता है, और छोटी सी लापरवाही भी गंभीर दुर्घटना में बदलने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। दिसंबर का अंतिम पखवाड़ा टूरिज्म पीक के साथ मेल खाता है। बाहरी राज्यों से बड़ी संख्या में बसें, टैक्सी, निजी वाहन और स्थानीय यातायात सडक़ों पर उतरते हैं। जैसलमेर-पोकरण राष्ट्रीय राजमार्ग, सम मार्ग और जैसलमेर-बाड़मेर सीमा सडक़ इस समय सबसे संवेदनशील मार्ग बन चुके हैं। लंबा और सीधा मार्ग, ओवरटेक प्रयास और भारी वाहनों की आवाजाही जोखिम को कई गुना बढ़ा देती है। इसी तरह जैसलमेर से रामर्ग व तनोट मार्ग पर भी वाहन चलाते समय सावधानी बरतना जरूरी है।