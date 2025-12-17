17 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

पोकरण: हटाने होंगे पक्के निर्माण, तीन दिन बाद कार्रवाई की दी चेतावनी

पोकरण कस्बे में दुकानों के आगे सामान, अतिक्रमण, टीनशेड हटाने को लेकर चल रही कवायद अब तेज होने लगी है।

2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Dec 17, 2025

पोकरण कस्बे में दुकानों के आगे सामान, अतिक्रमण, टीनशेड हटाने को लेकर चल रही कवायद अब तेज होने लगी है। बुधवार को नगरपालिका व पुलिस की ओर से दुकानदारों से संपर्क कर उन्हें पक्के निर्माण, टीनशेड, सामान हटाने के लिए निर्देशित किया गया। गौरतलब है कि कस्बे के मुख्य मार्गों पर दुकानों के आगे सामान रखकर व टीनशेड लगाकर अतिक्रमण किया गया है। करीब 5-7 फीट जगह रोकने के बाद आगे हाथ ठेले व ग्राहकों के वाहन खड़े हो जाते है। ऐसे में सडक़ केवल 8-10 फीट ही रह जाती है, जिसके कारण आए दिन यातायात व्यवस्था बिगड़ रही है और आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही आए दिन हादसे भी हो रहे है। इसी को लेकर राजस्थान पत्रिका में लगातार समाचार प्रकाशित किए गए। पुलिस ने अतिक्रमणों को हटाने को लेकर नगरपालिका को पत्र लिखा। व्यापारियों की ओर से नगरपालिका व पुलिस के साथ बैठक कर दुकानों के आगे सीमा तय करने एवं तय सीमा से अधिक सामान, अतिक्रमण हटाने पर सहमति जताई।

सीमांकन का कार्य पूर्ण

नगरपालिका की ओर से कस्बे के मुख्य मार्गों पर मार्किंग कर निशान लगाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जयनारायण व्यास सर्किल से जोधपुर रोड, अंबेडकर सर्किल व जैसलमेर रोड तक सडक़ के दोनों तरफ निशान लगाकर लाइनें खींची गई है। एक सफेद लाइन व एक पीली लाइन यहां उकेरी गई है। सफेद लाइन से कोई सामान, हाथ ठेले या वाहन बाहर नहीं खड़े हो सकेंगे। सीमा से बाहर सामान, टीनशेड को अतिक्रमण और हाथ ठेलों व वाहनों को यातायात व्यवस्था में अवरोध माना जाएगा।

दुकानों पर जाकर की समझाइश, तीन दिन का दिया समय

पुलिस वृताधिकारी भवानीसिंह राठौड़ बुधवार को सुबह व्यास सर्किल पहुंचे। उनकी सूचना पर नगरपालिका के अध्यक्ष मनीष पुरोहित, अधिशासी अधिकारी झब्बरसिंह चौहान व यातायात पुलिस प्रभारी सवाईसिंह तंवर भी यहां पहुंचे। जिसके बाद उन्होंने प्रत्येक दुकान पर जाकर संपर्क किया। इस दौरान दुकानों के आगे किए गए पक्के निर्माण, लगाए गए टीनशेड व रखे गए सामानों को तीन दिन में हटाने के लिए निर्देशित किया। विशेष रूप से होटलों के आगे सामानों को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने बताया कि तीन दिन में सामान व अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है तो कार्रवाई शुरू की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

17 Dec 2025 08:41 pm

Published on:

17 Dec 2025 08:40 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / पोकरण: हटाने होंगे पक्के निर्माण, तीन दिन बाद कार्रवाई की दी चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

गड़ीसर में पानी की चोरी, करंट की चपेट में आकर भैंस मरी

जैसलमेर

देश हमें बहुत कुछ देता है, अब हम भी देश को कुछ देना सीखें: नीम्बसिंह

जैसलमेर

कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करने से रोका तो गुस्साए पूर्व मंत्री, सीओ से कहा- आपको जो करना हो, कर लो…

जैसलमेर

जैसलमेर: रेत के धोरों में ‘लड़कियां’ बनकर छोरे कर रहे यह काम, देर रात तक छलक रहे जाम, बढ़ी अश्लीलता

jaisalmer news
जैसलमेर

स्वर्णनगरी में सब्जी मंडी स्थानांतरण के लिए नई जगह की तलाश

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.