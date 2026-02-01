सीमा दर्शन के लिए ऑनलाइन पास अनिवार्य, 12 वर्ष तक बच्चों को छूट

प्रत्येक वयस्क आगंतुक को अपना अलग ऑनलाइन पास भरना अनिवार्य रहेगा, जबकि 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए पास बनवाने की आवश्यकता नहीं होगी। ऑनलाइन पास भरने के बाद उसकी प्रति आवेदन में दर्ज ई-मेल पते पर भेजी जाएगी। आगंतुकों को पास की दो प्रिंट प्रतियां अपने साथ लानी होंगी, जिससे चेक-इन प्रक्रिया सरल और शीघ्र हो सके तथा लंबी प्रतीक्षा से बचा जा सके। इसके साथ ही आगंतुकों को वही मूल पहचान पत्र साथ रखना अनिवार्य होगा, जिसकी जानकारी ऑनलाइन आवेदन में दर्ज की गई है, ताकि सत्यापन के समय किसी प्रकार की असुविधा न हो।