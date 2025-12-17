कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करने से रोका तो गुस्साए पूर्व मंत्री, सीओ से कहा- आपको जो करना हो, कर लो…

देश में लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने, विपक्ष की आवाज को दबाने व ईडी सहित संवैधानिक संस्थाओं का केंद्र की मोदी सरकार की ओर से राजनीतिक हथियार के रूप में दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए जिला कांग्रेस कमेटी ने बुधवार को जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया।
कांग्रेस जिलाध्यक्ष अमरदीन फकीर के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंक कर विरोध दर्ज कराया। इस मौके पर कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने पुतला फूंकने की मनाही कर दी। जिस पर पूर्व केबिनेट मंत्री तैश में आ गए। उन्होंने पुतला फूंक कर प्रदर्शन करने से मना कर रहे सीओ सिटी रूपसिंह इंदा पर नाराज होते हुए कहा कि, आप प्रदर्शन करने से कैसे इनकार कर सकते हैं ? मंत्री ने कहा- हम तो यहीं प्रदर्शन करेंगे, आपको जो करना हो कर लो। बाद में सीओ ने पूर्व मंत्री सहित अन्य कांग्रेस नेताओं से समझाइश की। जिसके चलते हनुमान चौराहा पर गांधी प्रतिमा के समक्ष पुतला फूंका गया।
प्रदर्शन से पूर्व जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित कार्यकर्ताओं की सभा को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष अमरदीन फकीर ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। विपक्षी नेताओं को डराने और बदले की राजनीति के तहत ईडी, सीबीआई जैसी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, जो देश के संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। पूर्व मंत्री शाले ने कहा कि आज देश में असहमति को अपराध बनाया जा रहा है। भाजपा सरकार तानाशाही रवैया अपनाते हुए जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। कांग्रेस इस जनविरोधी और लोकतंत्र विरोधी नीति के खिलाफ सडक़ों पर संघर्ष करती रहेगी। पूर्व जिला प्रमुख अंजना मेघवाल ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मूल मुद्दों पर सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है, इसलिए जनता की आवाज को दबाने के लिए तानाशाही का सहारा लिया जा रहा है।
सभा के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय से प्रधानमंत्री के पुतले के साथ पैदल मार्च किया। जब वे हनुमान चौराहा पहुंचे, तब पुलिस ने उन्हें कलेक्ट्रेट पर पुतला फूंकने से मनाही की और थोड़े विवाद के बाद हनुमान चौराहा पर प्रधानमंत्री का पुतला जलाया गया और केंद्र सरकार के साथ पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की गई। विरोध प्रदर्शन में पीसीसी सचिव गोविंद भार्गव, पीसीसी महासचिव अंजना मेघवाल, पूर्व उपजिला प्रमुख भूपेंद्र बारूपाल, नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष सुमार खान, पूर्व सभापति अशोक तंवर, वरिष्ठ नेता राधेश्याम कल्ला, ब्लॉक अध्यक्ष मुराद फकीर, कार्यालय प्रभारी शंकरलाल माली, भारत यात्री विकास व्यास सहित अग्रिम संगठनों के अध्यक्ष व बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल रहे।
