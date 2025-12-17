कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करने से रोका तो गुस्साए पूर्व मंत्री, सीओ से कहा- आपको जो करना हो, कर लो…

प्रदर्शन से पूर्व जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित कार्यकर्ताओं की सभा को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष अमरदीन फकीर ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। विपक्षी नेताओं को डराने और बदले की राजनीति के तहत ईडी, सीबीआई जैसी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, जो देश के संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। पूर्व मंत्री शाले ने कहा कि आज देश में असहमति को अपराध बनाया जा रहा है। भाजपा सरकार तानाशाही रवैया अपनाते हुए जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। कांग्रेस इस जनविरोधी और लोकतंत्र विरोधी नीति के खिलाफ सडक़ों पर संघर्ष करती रहेगी। पूर्व जिला प्रमुख अंजना मेघवाल ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मूल मुद्दों पर सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है, इसलिए जनता की आवाज को दबाने के लिए तानाशाही का सहारा लिया जा रहा है।