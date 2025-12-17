17 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

जैसलमेर: रेत के धोरों में ‘लड़कियां’ बनकर छोरे कर रहे यह काम, देर रात तक छलक रहे जाम, बढ़ी अश्लीलता

Jaisalmer News: जैसलमेर में पहले सांस्कृतिक नृत्य की झलक दिखाई देती थी। लेकिन अब यहां यूरोपियन संस्कृति हावी होती दिख रही है।

2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Santosh Trivedi

image

मनीष चतुर्वेदी

Dec 17, 2025

jaisalmer news

Photo- Patrika Network

जयपुर। जैसलमेर के धोरों में युवतियों से ज्यादा ट्रांसजेंडरों का दखल बढ़ने लगा है। जैसलमेर के पारंपरिक नृत्य में ट्रांसजेंडर युवती बनकर डांस कर रहे हैं। राजस्थान के सैकड़ों लोग हर साल जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में सरकारी योजना के तहत लिंग परिवर्तन कराकर (लड़की बनकर) नाइट क्लबों, धोरों और मुंबई के बार में अश्लील डांस कर कमाई कर रहे हैं। चूंकि ये दिल दिमाग से पुरुष होते हैं, इसलिए ये डांस के दौरान हदें पार कर जाते हैं।

गलतफहमी में लोग युवती समझ इन पर खूब नोट बरसाते हैं। इन दिनों देशभर के लोग जैसलमेर पहुंच रहे हैं। पहले यहां सांस्कृतिक नृत्य की झलक दिखाई देती थी। लेकिन अब यहां यूरोपियन संस्कृति हावी होती दिख रही है। ट्रांसजेंडर लड़कियां बनकर सांस्कृतिक नृत्य के नाम पर अश्लील डांस और इशारे करते हैं।

नशे में धुत कुछ दर्शक इसे प्रस्ताव समझ गलत हरकत कर बैठते हैं। इसका सीधा असर धोरों की पारंपरिक और सांस्कृतिक विरासत पर पड़ रहा है। खास बात यह है कि जेंडर चेंज करवाने वाले ये युवक अब इतने निपुण और आकर्षक अंदाज में डांस करते हैं कि उन्हें पहचानना मुश्किल है कि वे ट्रांसजेंडर हैं या युवती।

सारे ट्रांसजेंडर्स एक जैसे नहीं: खान

गुणसार लोक संगीत संस्थान के डायरेक्टर बक्श खान ने बताया कि हमारी कालबेलिया और मरु संस्कृति में ऐसा कुछ नहीं है। यह परंपरा नहीं, फूहड़ता है। मेरी जानकारी में एक दर्जन से ज्यादा ट्रांसजेंडर ऐसे शो कर रहे हैं। हालांकि सभी को गलत नहीं कहा जा सकता। कुछ कलाकार अपनी मेहनत और हुनर के दम पर सम्मानजनक तरीके से काम भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग इस कला को गलत दिशा में ले जा रहे हैं।

जेंडर चेंज कराने के लिए करीब पांच लाख खर्च

जेंडर परिवर्तन सर्जरी सस्ती नहीं होती है। डॉक्टर नकुल सोमानी के अनुसार पूरे प्रोसेस में करीब पांच लाख रुपए तक का खर्च आता है। हालांकि सरकार की स्कीम के तहत मरीजों को आर्थिक सहायता दी जाती है। योजना के अनुसार ब्रेस्ट सर्जरी पर 1.20 लाख रुपए तक की सहायता, लिंग परिवर्तन सर्जरी में 1.30 लाख रुपए की मदद मिलती है।

धोरोंं में न्यू ईयर पर होगी भारी भीड़

न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए जैसलमेर में भारी संख्या में टूरिस्ट आते हैं। इस दौरान धोरों में भारी भीड़ होती है। इस बार भी भारी संख्या में टूरिस्ट जैसलमेर पहुंचेंगे। सोशल मीडिया पर जैसलमेर को लेकर जिस तरह से परोसा जा रहा है। ऐसे में टूरिस्टों की संख्या ज्यादा दिखाई देगी।

संस्कृति से मजाक का हक किसी को नहीं

परंपरा की आड़ में इन रिसॉट्र्स में अश्लीलता परोसे जाने के आरोप लग रहे हैं। कई वीडियो में देखा गया कि कलाकार लड़कियों जैसे परिधान में स्टेज पर नाचते हुए विदेशी और भारतीय टूरिस्टों को हाथों से शराब पिला रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह सब जैसलमेर की समृद्ध संस्कृति और लोक परंपरा का मजाक उड़ाने जैसा है, जो उचित नहीं है।

इनका कहना है…

कुछ शिकायतें आई थी, जिनके आधार पर संबंधित रिसॉर्ट प्रबंधन और संबंधित लोगों को हिदायत दी गई है। अगर कोई भी स्थानीय संस्कृति को धूमिल करेगा तो उसके खिलाफ सख्ती होगी। रिसॉर्ट में अगर बिना लाइसेंस शराब परोसी जा रही है तो पुलिस और आबकारी विभाग कार्रवाई करेंगे।

  • अभिषेक शिवहरे, पुलिस अधीक्षक, जैसलमेर

ये भी पढ़ें

Year Ender Story: ये हैं 2025 के सबसे चर्चित मायरे, हाथी और बैलगाड़ी में पहुंचे थे भाई, गिफ्ट में लाए 21.11 करोड़ रुपए
नागौर
2025-Year-Ender-Viral-Mayra

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Dec 2025 01:50 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / जैसलमेर: रेत के धोरों में ‘लड़कियां’ बनकर छोरे कर रहे यह काम, देर रात तक छलक रहे जाम, बढ़ी अश्लीलता

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

स्वर्णनगरी में सब्जी मंडी स्थानांतरण के लिए नई जगह की तलाश

जैसलमेर

इवेंट में भाग लेकर मुम्बई लौटे बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक

जैसलमेर

एसआईआर के तहत मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन: सीमांत जैसलमेर जिले में 23,420 मतदाताओं के नाम कटे

जैसलमेर

1971 युद्ध विजय स्मृति : युद्ध विजेताओं, पदक विजेताओं, वीरांगनाओं और शहीद परिवारों के प्रतिनिधियों का सम्मान

जैसलमेर

साइबर फ्रॉड: अब विंटर स्कैम पैटर्न .. क्रिसमस व न्यू ईयर ऑफर्स के नाम पर बिछा रहे जाल

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.