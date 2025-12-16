1971 युद्ध विजय स्मृति : युद्ध विजेताओं, पदक विजेताओं, वीरांगनाओं और शहीद परिवारों के प्रतिनिधियों का सम्मान

जैसलमेर जिला पूर्व सैनिक संस्थान के तत्वावधान में 1971 के भारत–पाक युद्ध की ऐतिहासिक विजय की स्मृति में सोमवार को जवाहिर छात्रावास प्रांगण में विजय दिवस समारोह गरिमामय वातावरण में आयोजित हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत अमर शहीदों के चित्रों पर दीप प्रज्ज्वलन और पुष्पांजलि से हुई। इसके बाद अतिथियों का स्वागत किया गया और शौर्य व बलिदान को स्मरण किया गया। समारोह में युद्ध विजेताओं, पदक विजेताओं, वीरांगनाओं और शहीद परिवारों के प्रतिनिधियों का सम्मान किया गया।समारोह के मुख्य अतिथि पोकरण विधायक महंत प्रतापपुरी ने कहा कि देशवासी वीर सैनिकों के शौर्य और बलिदान को सदैव स्मरण रखेंगे। उन्होंने कहा कि संत और सैनिक समाज के दो मजबूत स्तंभ हैं—एक धर्म की रक्षा करता है, दूसरा देश की। ऐसे आयोजनों से नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलती है। उन्होंने पूर्व सैनिकों की समस्याओं के समाधान के लिए सतत प्रयास और उनके वारिसों से जुड़े लाइसेंस व नहरी भूमि आवंटन जैसे मुद्दों को विधानसभा में उठाने का आश्वासन दिया। समारोह की अध्यक्षता लेफ्टिनेंट कर्नल वीके सिंह ने की। उन्होंने विजय दिवस पर उपस्थित सभी पूर्व सैनिकों का आभार व्यक्त किया और वीर शहीदों को नमन किया। विशिष्ट अतिथि सगतसिंह ओईता ने कहा कि 16 दिसंबर भारत के लिए गौरव का दिन है। वर्ष 1971 के युद्ध में बांग्लादेश की आज़ादी और पाकिस्तान पर निर्णायक विजय ने भारतीय सेना की क्षमता सिद्ध की। उन्होंने 1962, 1965 और कारगिल युद्धों में सेना की वीरता का भी उल्लेख किया।