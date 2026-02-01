जीरो आरडी पर किसानों का धरना जारी, वार्ता फिर बेनतीजा

अधिकारियों ने बताया कि बीकानेर की नहरों में दो दिन पानी रोका जा रहा है। जिसके चलते 16 तारीख तक कुछ पानी के मिलने की संभावना है। इस पर किसानों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि 16 फरवरी तक सिंचाई पानी उपलब्ध नहीं कराया गया तो 17 फरवरी से मोहनगढ़ कस्बे में चक्का जाम किया जाएगा। वार्ता के दौरान किसान नेता साहबान खां, लुंबाराम भांभू, भंवर सियाग, प्रभुराम ढाका, पूर्व सरपंच सुखदेव सिंह, बागाराम, पेमाराम, गणेश काकड़, कमलेश जानी, भैराराम सियाग, ईशान भाटी, बिरधा राम, मंगलाराम, रुपाराम, मूलाराम सियाग, केसराराम लुखा, साहबराम बिश्नोई, अजीज गोमटीया सहित सैकड़ों किसान मौजूद रहे।