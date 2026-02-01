पोकरण: कहीं क्षतिग्रस्त मार्ग तो कहीं गति अवरोधक की भरमार

पोकरण क्षेत्र के सांकड़ा जाने वाले मार्ग पर बड़ी संख्या में गति अवरोधकों के कारण आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही सड़क कई जगहों से क्षतिग्रस्त भी हो गई है। बावजूद इसके जिम्मेदारों की ओर से कोई कवायद नहीं की जा रही है। जानकारी के अनुसार कस्बे से सांकड़ा तक सड़क की चौड़ाई पूर्व में कम थी। इसके साथ ही लंबे समय से क्षतिग्रस्त पड़ी थी, जिसको लेकर करीब 4 वर्ष पूर्व यहां डामर सड़क का निर्माण करवाते हुए सड़क को चौड़ा कर विस्तार किया गया। ऐसे में राहगीरों व वाहन चालकों को आवागमन में राहत मिली थी। सड़क निर्माण के दौरान और इसके बाद मार्ग में कई जगहों पर गति अवरोधकों का निर्माण कर दिया गया। साथ ही सड़क कई जगहों से क्षतिग्रस्त भी हो गई है।