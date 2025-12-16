स्वर्णनगरी में सब्जी मंडी स्थानांतरण के लिए नई जगह की तलाश

स्वर्णनगरी के ऐतिहासिक सोनार दुर्ग से सटे ह्रदयस्थल कहलाने वाले गोपा चौक में अवस्थित सब्जी मंडी को स्थानांतरित करने के लिए जिला व नगरपरिषद प्रशासन नई जगह की तलाश कर रही है। पूर्व में गोपा चौक सब्जी मंडी को यहां से हटा कर शिव मार्ग पर स्थापित करने की योजना बनाई गई थी। पूर्व में तैयार की गई इस योजना के लिए नगरपरिषद की तरफ से 40 लाख रुपए की लागत से नई सब्जी मंडी के लिए जरूरी काम करवाने का टेंडर भी करवाया गया। अब यह जानकारी सामने आई है कि चूंकि सोनार दुर्ग के चारों तरफ हेरिटेज वॉक-वे निर्माण करवाया जाना है, ऐसे में शिव मार्ग में सब्जी मंडी जैसी भीड़-भाड़ वाला स्थान नहीं बनाया जा सकता। लिहाजा, प्रशासन को नए स्थान का चयन करना है, जहां गोपा चौक से सब्जी मंडी हटा कर स्थापित करवाई जा सके। प्रशासन के सामने यह सवाल है कि जन सुविधा के मद्देनजर सब्जी मंडी को ज्यादा दूरी पर भी नहीं ले जाया जा सकता। आने वाले दिनों में इस संबंध में कोई निर्णय लिए जाने की उम्मीद है।