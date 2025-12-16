16 दिसंबर 2025,

जैसलमेर

स्वर्णनगरी में सब्जी मंडी स्थानांतरण के लिए नई जगह की तलाश

स्वर्णनगरी के ऐतिहासिक सोनार दुर्ग से सटे ह्रदयस्थल कहलाने वाले गोपा चौक में अवस्थित सब्जी मंडी को स्थानांतरित करने के लिए जिला व नगरपरिषद प्रशासन नई जगह की तलाश कर रही है।

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Dec 16, 2025

स्वर्णनगरी के ऐतिहासिक सोनार दुर्ग से सटे ह्रदयस्थल कहलाने वाले गोपा चौक में अवस्थित सब्जी मंडी को स्थानांतरित करने के लिए जिला व नगरपरिषद प्रशासन नई जगह की तलाश कर रही है। पूर्व में गोपा चौक सब्जी मंडी को यहां से हटा कर शिव मार्ग पर स्थापित करने की योजना बनाई गई थी। पूर्व में तैयार की गई इस योजना के लिए नगरपरिषद की तरफ से 40 लाख रुपए की लागत से नई सब्जी मंडी के लिए जरूरी काम करवाने का टेंडर भी करवाया गया। अब यह जानकारी सामने आई है कि चूंकि सोनार दुर्ग के चारों तरफ हेरिटेज वॉक-वे निर्माण करवाया जाना है, ऐसे में शिव मार्ग में सब्जी मंडी जैसी भीड़-भाड़ वाला स्थान नहीं बनाया जा सकता। लिहाजा, प्रशासन को नए स्थान का चयन करना है, जहां गोपा चौक से सब्जी मंडी हटा कर स्थापित करवाई जा सके। प्रशासन के सामने यह सवाल है कि जन सुविधा के मद्देनजर सब्जी मंडी को ज्यादा दूरी पर भी नहीं ले जाया जा सकता। आने वाले दिनों में इस संबंध में कोई निर्णय लिए जाने की उम्मीद है।

पूर्व में टाला गया था स्थानांतरण

गोपा चौक सब्जी मंडी को स्थानांतरित करने का निर्णय कुछ महीनों पहले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (एएसआइ) की ओर से शिव मार्ग से सटे सोनार दुर्ग परकोटे का पुनर्निर्माण कार्य शुरू करवाए जाने से टाल दिया गया था। इसके अलावा शुरुआत में कहा गया कि डिस्कॉम के ट्रांसफार्मर को हटाने के बाद मंडी का कार्य शुरू होगा। अब जबकि वहां परकोटे की दीवार पुनर्निर्माण कार्य अंतिम दौर में है, डिस्कॉम का कार्य चल रहा है लेकिन सब्जी मंडी स्थापित करने की प्रशासनिक मंशा बदल चुकी है।

एक साल पहले गोपा चौक से हटी थी केबिनें

दरअसल, विगत अर्से से प्रशासन की तरफ से सोनार दुर्ग व उसके आसपास के क्षेत्रों को पर्यटकों के भ्रमण के लिए सुविधाजनक बनाए जाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इसके तहत नगरपरिषद प्रशासन की तरफ से गत वर्ष सितम्बर माह में दशकों पुरानी केबिनों व ठेलों को हटवाया गया था। बाद में ठेले तो पुन: वहां लगाए जा रहे हैं, लेकिन केबिनें अवश्य हट गईं। इसके अलावा दुर्ग की अखे प्रोल के बाएं भाग में चुग्गाघर को हटा कर वहां पर्यटकों के खड़े रहने व बैठने की सुविधा का निर्माण करवाया गया है। इसी तरह से अखे प्रोल के आगे कई दशकों से स्थापित गोपा चौक टैक्सी स्टैंड को वहां से हटवाया जा चुका है। वर्तमान में यह स्टैंड थोड़ी दूरी पर पुलिस चौकी से आगे स्थापित किया जा चुका है। दूसरी तरफ वहां से लेकर रिंग रोड तक वाहनों की पार्किंग को हटाया गया है और अब पुराने नीरज बस स्टैंड पर वाहनों की पार्किंग करवाई जा चुकी है।

कई वर्ष पहले भी बनी थी योजना

गोपा चौक सब्जी मंडी को स्थानांतरित करने की योजना कई साल पहले भी बनाई गई थी। तत्कालीन कलक्टर विश्वमोहन शर्मा की पहल पर मंगलसिंह पार्क के पिछले हिस्से में सब्जी मंडी लगाने की योजना बनी थी। तब नगरपरिषद की तरफ से वहां चौकियों का निर्माण भी करवाया गया था, लेकिन बाद में कुछ जनों ने इस योजना का विरोध करते हुए न्यायालय से स्थगनादेश ले लिया था।

शिव रोड पर नहीं होगी मंडी

गोपा चौक सब्जी मंडी को पूर्व में शिव मार्ग पर स्थानांतरित करवाए जाने की योजना बनाई गई थी। इसके अनुरूप आवश्यक कार्य भी करवाए जाने थे लेकिन इस स्थल का प्रोजेक्ट सोनार के तहत होने वाले कार्यों में महत्व को देखते हुए अब सब्जी मंडी स्थापित करने का विचार छोड़ दिया गया है। नए उपयुक्त स्थान को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं।

  • लजपालसिंह सोढ़ा, आयुक्त, नगरपरिषद जैसलमेर

Published on:

16 Dec 2025 11:55 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / स्वर्णनगरी में सब्जी मंडी स्थानांतरण के लिए नई जगह की तलाश

