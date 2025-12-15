पोकरण मरु महोत्सव में करीब डेढ़ माह शेष, समय पर हो तैयारी… तो लौट सकता है दर्शकों का भरोसा

पोकरण में वर्ष 2008 और 2009 में मरु महोत्सव आयोजित हुए थे। इसके बाद 2019 और 2020 में कार्यक्रम हुआ, जबकि 2021 में आयोजन स्थगित हो गया। वर्ष 2022 से लगातार पोकरण मरु महोत्सव का आगाज स्थल बना हुआ है। वर्ष 2023 में दिन में पोकरण और रात में लोहारकी के धोरों पर कार्यक्रम हुआ, लेकिन अव्यवस्थाएं लगातार बनी रहीं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मैदान में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में कड़ी धूप के बीच छाया का अभाव दर्शकों को अधिक देर रुकने नहीं देता। पानी की पर्याप्त व्यवस्था न होने से पर्यटक और स्थानीय लोग बोतलें खरीदने या घरों से पानी लाने को मजबूर होते हैं। बुजुर्ग महिलाएं और बच्चे सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। महोत्सव लोक संस्कृति की पहचान है, लेकिन कुछ वर्षों से कार्यक्रमों में कोई नवाचार नहीं दिखा। सीमित संख्या में बाहरी कलाकार और स्कूली कार्यक्रम दर्शकों को अपनी ओर खींच नहीं पाते। प्रतियोगिताओं के दौरान मंच पर भीड़ पहुंच जाना प्रतिभागियों का ध्यान भंग करता है। गत वर्ष शोभायात्रा के बाद कई अधिकारी कार्यक्रम स्थल तक नहीं पहुंचे तो जनप्रतिनिधि बीच कार्यक्रम ही रवाना हो गए। मंच पर केवल स्थानीय नेता, कार्यकर्ता और कुछ आमजन ही नजर आए। जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों की गैरमौजूदगी से कार्यक्रम का महत्व कम होता है और दर्शकों का उत्साह भी घट जाता है।