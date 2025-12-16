इवेंट में भाग लेकर मुम्बई लौटे बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक

जानकारी के अनुसार ऋतिक रोशन जैसलमेर के सम मार्ग स्थित सितारा होटल में एक बड़े उद्यमी के बेटे की सगाई समारोह में भाग लेने आए थे। ऋतिक के सिविल एयरपोर्ट पहुंचने पर वहां मौजूद लोग उन्हें देख कर रोमांचित हो गए और उनके फोटो व वीडियो लेने लगे। उन्होंने काले रंग की हुडी, टी-शर्ट और हल्के नीले रंग की डेनिम जींस पहनी हुई थी। पैरों में स्पोट्र्स शूज और सफेद बेसबॉल टोपी लगा रखी थी। लगभग इसी अंदाज में वे दो दिन पहले नजर आए थे।