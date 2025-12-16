16 दिसंबर 2025,

जैसलमेर

इवेंट में भाग लेकर मुम्बई लौटे बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक

बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन मंगलवार को चार्टर विमान से जैसलमेर से मुंबई लौट गए। ऋतिक एक इवेंट में भाग लेने के लिए गत रविवार को जैसलमेर पहुंचे थे।

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Dec 16, 2025

बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन मंगलवार को चार्टर विमान से जैसलमेर से मुंबई लौट गए। ऋतिक एक इवेंट में भाग लेने के लिए गत रविवार को जैसलमेर पहुंचे थे।

जानकारी के अनुसार ऋतिक रोशन जैसलमेर के सम मार्ग स्थित सितारा होटल में एक बड़े उद्यमी के बेटे की सगाई समारोह में भाग लेने आए थे। ऋतिक के सिविल एयरपोर्ट पहुंचने पर वहां मौजूद लोग उन्हें देख कर रोमांचित हो गए और उनके फोटो व वीडियो लेने लगे। उन्होंने काले रंग की हुडी, टी-शर्ट और हल्के नीले रंग की डेनिम जींस पहनी हुई थी। पैरों में स्पोट्र्स शूज और सफेद बेसबॉल टोपी लगा रखी थी। लगभग इसी अंदाज में वे दो दिन पहले नजर आए थे।

16 Dec 2025 09:02 pm

