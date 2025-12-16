एसआईआर के तहत मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन: सीमांत जैसलमेर जिले में 23,420 मतदाताओं के नाम कटे

भारत निर्वाचन आयोग की ओर से चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के तहत जिले के सभी मतदाताओं को गणना प्रपत्रों का वितरण एवं संग्रहण कार्य सम्पन्न किया गया। इसके तहत जिले में कुल 23 हजार 420 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। गहन पुनरीक्षण प्रारम्भ होने से पूर्व जिले में कुल 4 लाख 93 हजार 392 मतदाता पंजीकृत थे। गणना चरण के दौरान 4 लाख 69 हजार 972 मतदाताओं ने अपने गणना प्रपत्र भरकर जमा करवाए। इस पुनरीक्षण में जिले के 23,420 मतदाताओं को एएसडी मतदाता (अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत) मानते हुए सूची से बाहर किया गया है। प्रारूप प्रकाशन से पूर्व जिले में कुल 4 लाख 93 हजार 392 मतदाता थे। एएसडी मतदाताओं को हटाने के बाद प्रारूप प्रकाशन में मतदाताओं की संख्या 4 लाख 69 हजार 972 हो गई है। जैसलमेर विधानसभा के प्रारूप प्रकाशन में 2 लाख 50 हजार 958 मतदाता हैं, जो पूर्व में 2 लाख 64 हजार 015 थे। इस तरह से 13057 मतदाता हटे हैं। वहीं पोकरण विधानसभा के प्रारूप प्रकाशन में 2 लाख 19 हजार 014 मतदाता हैं, जबकि पूर्व में 2 लाख 29 हजार 377 थे। वहां 10,363 मतदाताओं के नाम सूचियों से काटे गए हैं।