17 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

देश हमें बहुत कुछ देता है, अब हम भी देश को कुछ देना सीखें: नीम्बसिंह

इस दौरान सीमांत गांवों में सुरक्षा की दूसरी पंक्ति के तौर पर सक्रिय तंत्र खड़ा करने की शपथ भी ली। सीमाजन कल्याण समिति की ओर से आयोजित संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में सीमा जागरण मंच के राष्ट्रीय सहसंयोजक नीम्बसिंह ने कहा कि देश हमें बहुत कुछ देता है।

2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Dec 17, 2025

विजय दिवस के अवसर पर जैसलमेर के सीमाजन छात्रावास में सीमाएं हमें रखें सुरक्षित विषयक विचार गोष्ठी में स्कूल और कॉलेज में अध्ययनरत छात्रों ने राष्ट्र की सुरक्षा का संकल्प लिया।

इस दौरान सीमांत गांवों में सुरक्षा की दूसरी पंक्ति के तौर पर सक्रिय तंत्र खड़ा करने की शपथ भी ली। सीमाजन कल्याण समिति की ओर से आयोजित संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में सीमा जागरण मंच के राष्ट्रीय सहसंयोजक नीम्बसिंह ने कहा कि देश हमें बहुत कुछ देता है। हम भी देश को कुछ देना सीखें। इसी तर्ज पर सीमावर्ती क्षेत्र के युवा भी पाकिस्तान की ओर से प्रायोजित घुसपैठ और तस्करी के साथ जासूसी के नेटवर्क को तोडऩे में पुलिस और सुरक्षा बलों की मदद कर सकते हैं। उन्होंने पश्चिमी राजस्थान की सीमा पर तस्करी और ड्रग्स के फैलते कारोबार पर चिंता जताते हुए कहा कि युवा पीढ़ी को नशे की लत से दूर रहना होगा। इस संबंध में लोगों को जागरुक करने की आवश्यकता है।

संगठित समाज से बढ़ता है मनोबल

मुख्य वक्ता ने विजय दिवस के अवसर पर 1971 में लोंगेवाला युद्ध को याद करते हुए कहा कि इस दौरान सीमावर्ती नागरिकों ने सेना का भरपूर साथ दिया था। नीम्बसिंह ने कहा कि युद्ध हमेशा सेना और सरकार लड़ती है लेकिन मजबूत व संगठित समाज से सेना व सरकार का मनोबल बढ़ता है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेन्द्रसिंह सांदू ने कहा कि जैसलमेर सहित समूचा राजस्थान वीर प्रसूता भूमि रहा है। कालांतर में यहां के लोगों ने युद्धों में पराक्रम व कौशल दिखाया है, वैसा उदाहरण विश्व में और कहीं नहीं मिलता है। वर्तमान में भी विपरीत परिस्थितियों में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर लोग मुस्तैदी से डटे हुए हैं।

सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी विजय कुमार ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमावर्ती लोगों के साथ सीमाजन कार्यकर्ताओं के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि सीमा सुरक्षा बल मजबूती से तैनात है। पाकिस्तान की किसी भी नापाक हरकत का जवाब देने में हम सक्षम हैं। अतिथियों का स्वागत हरिसिंह मिठड़ाऊ, भूरसिंह बीदा, लक्ष्मण माली, राहुल रावल, कृष्णपालसिंह, विजय सिंह और मदन ओड ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। मंच संचालन रावलसिंह व टीकमचंद जीनगर ने किया। इस अवसर पर संघ के विभाग संघचालक अमृतलाल दैया सहित शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Dec 2025 09:01 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / देश हमें बहुत कुछ देता है, अब हम भी देश को कुछ देना सीखें: नीम्बसिंह

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

गड़ीसर में पानी की चोरी, करंट की चपेट में आकर भैंस मरी

जैसलमेर

कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करने से रोका तो गुस्साए पूर्व मंत्री, सीओ से कहा- आपको जो करना हो, कर लो…

जैसलमेर

पोकरण: हटाने होंगे पक्के निर्माण, तीन दिन बाद कार्रवाई की दी चेतावनी

जैसलमेर

जैसलमेर: रेत के धोरों में ‘लड़कियां’ बनकर छोरे कर रहे यह काम, देर रात तक छलक रहे जाम, बढ़ी अश्लीलता

jaisalmer news
जैसलमेर

स्वर्णनगरी में सब्जी मंडी स्थानांतरण के लिए नई जगह की तलाश

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.