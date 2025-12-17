देश हमें बहुत कुछ देता है, अब हम भी देश को कुछ देना सीखें: नीम्बसिंह

इस दौरान सीमांत गांवों में सुरक्षा की दूसरी पंक्ति के तौर पर सक्रिय तंत्र खड़ा करने की शपथ भी ली। सीमाजन कल्याण समिति की ओर से आयोजित संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में सीमा जागरण मंच के राष्ट्रीय सहसंयोजक नीम्बसिंह ने कहा कि देश हमें बहुत कुछ देता है। हम भी देश को कुछ देना सीखें। इसी तर्ज पर सीमावर्ती क्षेत्र के युवा भी पाकिस्तान की ओर से प्रायोजित घुसपैठ और तस्करी के साथ जासूसी के नेटवर्क को तोडऩे में पुलिस और सुरक्षा बलों की मदद कर सकते हैं। उन्होंने पश्चिमी राजस्थान की सीमा पर तस्करी और ड्रग्स के फैलते कारोबार पर चिंता जताते हुए कहा कि युवा पीढ़ी को नशे की लत से दूर रहना होगा। इस संबंध में लोगों को जागरुक करने की आवश्यकता है।