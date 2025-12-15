ऊंटनी की मौत के बाद भी उसका बच्चा पांच दिन तक शव के पास बैठा रहा

सोढाकोर क्षेत्र से 3 किलोमीटर दूर जंगल में ऊंटनी की मौत के बाद भी उसका बच्चा पांच दिन तक उसके शव के पास बैठा रहा। बार-बार सिर से मां को उठाने की कोशिश करता और फिर अपनी जगह पर लौटकर बैठ जाता। बच्चा इस दौरान जंगली जानवरों और श्वानों के हमले का भी शिकार हुआ, फिर भी अपनी मां को नहीं छोड़ पाया।जगदंबा सेवा समिति ट्रस्ट के सचिव जुगल किशोर आसेरा ने बताया कि जंगल में घूम रहे चरवाहों ने बच्चे की चीख सुनकर गोशाला को सूचना दी। सूचना मिलते ही भादरिया गोशाला की टीम मौके पर पहुंची और बच्चे को सुरक्षित पिकअप में गोशाला ले गई। इस दौरान बच्चा लगातार चिल्लाता रहा और मां को पुकारता रहा।