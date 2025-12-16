साइबर फ्रॉड: अब विंटर स्कैम पैटर्न .. क्रिसमस व न्यू ईयर ऑफर्स के नाम पर बिछा रहे जाल

सरहदी जैसलमेर जिले में सर्दी का मौसम तापमान गिरा रहा है, लेकिन साइबर अपराधियों की सक्रियता भी बढ़ा रहा है। ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार बनाने के लिए एकबार फिर ठग गिरोह सक्रिय हो गया है। जानकारों के अनुसार सर्द मौसम में सुबह व शाम के समय सबसे अधिक गतिविधियां सामने आई हैं। साइबर सेल के विश्लेषण के अनुसार सर्दी के दिनों में लोग मोबाइल पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, जल्दबाजी में कॉल और लिंक खोलते हैं और यही तेजी साइबर अपराधियों को अवसर देती है। गौरतलब है कि सर्दी में लोग सुबह जल्दी उठते और रात जल्दी सोते हैं। नींद और थकान के कारण निर्णय क्षमता प्रभावित होती है। फेस्टिवल सीजन के चलते ऑफर और डिस्काउंट का हमेशा से प्रचलन रहा है।