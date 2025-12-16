Year Ender Story: ये हैं 2025 के सबसे चर्चित मायरे, हाथी और बैलगाड़ी में पहुंचे थे भाई, गिफ्ट में लाए 21.11 करोड़ रुपए

नागौर जिले के बेदावड़ी गांव के व्यापारी भाइयों रामलाल और तुलछाराम फड़ौदा ने अपने भांजे इन्द्रराज की शादी में बहन संतोष देवी के लिए 14 करोड़ का मायरा भरा। इसमें 1.31 करोड़ नकद, सवा किलो सोना, 5 किलो चांदी, 80 बीघा खेत की जमीन, 6 प्लॉट और दो बड़े वाहन शामिल थे। इसके अलावा 15 लाख के कपड़े, 13 लाख की लग्जरी कार और 7 लाख का ट्रैक्टर-मय ट्रॉली भी मायरे में शामिल रहा। यह मायरा पूरे मेड़ता क्षेत्र में चर्चा का विषय बना।