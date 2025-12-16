16 दिसंबर 2025,

नागौर

Year Ender Story: ये हैं 2025 के सबसे चर्चित मायरे, हाथी और बैलगाड़ी में पहुंचे थे भाई, गिफ्ट में लाए 21.11 करोड़ रुपए

Top 5 Bhat Of Rajasthan: साल 2025 में राजस्थान के मायरे चर्चा में रहे जहां भाई-बहन के प्रेम और भव्य उपहारों ने सबका ध्यान खींच लिया।

3 min read
Google source verification

नागौर

image

Akshita Deora

Dec 16, 2025

2025-Year-Ender-Viral-Mayra

फोटो: पत्रिका

Record Broken Mayra Of Rajasthan: राजस्थान में साल 2025 में मायरे की रस्में सबसे महंगे गिफ्टों और अनोखे अंदाज की वजह से चर्चा का विषय रही। इस साल कई मायरे ऐसे रहे, जिनमें भाई ने बहन के विवाह के अवसर पर दिल खोलकर गिफ्ट दिए। जिसमें सोना, चांदी, नकद, जमीन और वाहन तक शामिल रहे।

1. 80 बीघा खेत और लग्जरी कार समेत दिए थे कई गिफ्ट

नागौर जिले के बेदावड़ी गांव के व्यापारी भाइयों रामलाल और तुलछाराम फड़ौदा ने अपने भांजे इन्द्रराज की शादी में बहन संतोष देवी के लिए 14 करोड़ का मायरा भरा। इसमें 1.31 करोड़ नकद, सवा किलो सोना, 5 किलो चांदी, 80 बीघा खेत की जमीन, 6 प्लॉट और दो बड़े वाहन शामिल थे। इसके अलावा 15 लाख के कपड़े, 13 लाख की लग्जरी कार और 7 लाख का ट्रैक्टर-मय ट्रॉली भी मायरे में शामिल रहा। यह मायरा पूरे मेड़ता क्षेत्र में चर्चा का विषय बना।

2. बैलगाड़ियों से मायरा लेकर पहुंचे थे भाई

बनाकिया कलां गांव में भाई अपनी बहनों के विवाह पर पारंपरिक तरीके से सजी-धजी बैलगाड़ियों में मायरा लेकर पहुंचे। ढोल, शहनाई और बैंडबाजों के साथ यह दृश्य बेहद आकर्षक रहा। भाईयों ने बहनों को सोना, चांदी, नकद और अन्य उपहार दिए। भेरुजी बावजी मंदिर में पूजा-अर्चना के साथ पुष्प वर्षा और ड्रोन कैमरे से फोटोग्राफी भी की गई। आसपास के ग्रामीण और राहगीर इस रंगारंग नजारे को देखने उमड़ पड़े।

3. मई में भरा था रिकॉर्ड तोड़ मायरा

मारवाड़ में भाई बहनों के विवाह में दिल खोलकर मायरा भरते हैं। नागौर जिले के जायल-खिंयाला का झाड़ेली गांव इस साल चर्चा में रहा, जब भंवरलाल, रामचंद्र, सुरेश पोटलिया और डॉ. करण ने डेह निवासी श्रेयांश की शादी में 21 करोड़ 11 हजार रुपए का मायरा भरा।

इसमें एक किलो सोना, 15 किलो चांदी, 210 बीघा जमीन, पेट्रोल पंप, अजमेर का भूखंड, 1.51 करोड़ नकद और डेह गांव के 500 परिवार को चांदी के सिक्के शामिल थे। वाहन और कपड़ों समेत कुल मूल्य 21.11 करोड़ रुपए रहा। यह अब तक का सबसे बड़ा मायरा माना गया और पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना।

4. हाथी पर आया भाई, क्रेन से बहन ने किया तिलक

जोधपुर के गारासनी गांव में मायरे की रस्म के दौरान अनोखा नजारा देखने को मिला। भाई हाथी पर सवार होकर मायरा लेकर पहुंचा, तो बहन ने क्रेन की मदद से तिलक किया। मायरे में भाई ने 21 लाख नकद, 10 तोला सोना और एक भूखंड भेंट में दिया। इस दृश्य का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था।

5. हेलीकॉप्टर से मायरा न्योतने गई बहन

अलवर जिले के पावटा के निकट केरली गांव से बहन अपने पति के साथ हेलीकॉप्टर से भाइयों को भात न्यौता भेजने पहुंची। यह आयोजन भांजे कृष्ण कुमार यादव की शादी के लिए किया गया। करीब 20 दिन पहले इसकी सूचना मिलने के बाद परिवार में तैयारियां शुरू हुईं। इस नज़ारे को देखने के लिए आसपास के सैकड़ों लोग उमड़ पड़े।

Published on:

16 Dec 2025 09:17 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / Year Ender Story: ये हैं 2025 के सबसे चर्चित मायरे, हाथी और बैलगाड़ी में पहुंचे थे भाई, गिफ्ट में लाए 21.11 करोड़ रुपए

