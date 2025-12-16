युवाओं से अपील : विवेक को जगाने वाला नशा अपनाओ, विवेक खत्म करने वाला नहीं

समाजसेवी भोजराज सारस्वत ने कहा कि विवेक को जागृत करने वाला नशा होना चाहिए, न कि विवेक को खत्म करने वाला। समाज में हर प्रकार के लोग होते हैं, लेकिन हमें अच्छे मानव बनकर रहना चाहिए। सरकार कानून बना सकती है, लेकिन नशा पूरी तरह बंद नहीं कर सकती। उन्होंने चेताया कि नशा व्यक्ति को दुष्प्रवृत्ति की ओर ले जाता है और स्वयं के साथ परिवार को भी बर्बाद कर देता है। उन्होंने बताया कि उनकी फैक्टरी में 126 कर्मचारी कार्यरत हैं, जहां नशीली सामग्री के साथ प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध है और समय-समय पर सभी को नशा नहीं करने का संकल्प भी दिलवाया जाता है।