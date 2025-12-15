Nagaur patrika…शाम ढलते ही पकौड़ी की खुशबू से महक उठता बाजार

तेल में तले पकौड़े, मसालों की खुशबू और चाय की चुस्की

शाम के समय दुकानों पर पकौड़े ताजे तेल में तले जाने का काम शुरू हो जाता हैं। जैसे ही पकौड़े सुनहरे रंग में बदलते हैं, उनकी खुशबू पूरे बाजार में फैलने लगती है। गरम पकौड़े, साथ में कडक़ चाय और ठंडी हवा का यह मेल के संघ दुकानों पर मीठी, तीखी और खट्टी चटनियों के साथ पकौड़े का स्वाद लोगों के जुबान पर चढक़र बोल रहा है। कई दुकानों पर पनीर पकौड़े, पालक पकौड़े और मूंग दाल के पकौड़े भी मिलने लगे हैं। नए स्वादों के साथ पुराने पकौड़ों का मेल ग्राहकों को खूब भा रहा है। युवा वर्ग से लेकर परिवार और बुजुर्ग तक, हर कोई अपनी पसंद के पकौड़े खाता हुआ नजर आने लगा है।

सर्दी में बढ़ी भीड़, दुकानदारों को मिला फायदा

दुकानदारों का कहना है कि सर्दी के मौसम में उनकी बिक्री सामान्य दिनों की तुलना में काफी बढ़ जाती है। यह समय उनके लिए सबसे बेहतर व्यापारिक अवसर माना जाता है। बाजारों में गांधी चौक पर शाम के समय सबसे अधिक चहल-पहल देखने को मिलती है। लोग पकौड़ी खाते हुए आपस में बातचीत करते हैं। काठडिय़ा चौक और दिल्ली दरवाजा क्षेत्र में भी स्थानीय लोगों के साथ पर्यटक पकौड़ी का स्वाद लेने पहुंचने लगे हैं।