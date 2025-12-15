नागौर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जाली मुद्रा गिरोह का भंडाफोड़, तीन गिरफ्तार

जयपुर कमिश्नरेट पुलिस की सीएसटी यूनिट से सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए वे टीम के साथ वीर तेजा कॉलोनी पहुंचे और तीनों संदिग्धों को डिटेन कर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान आरोपियों के कब्जे से 86 हजार 500 रुपए के नकली नोट बरामद हुए। पुलिस ने मौके पर ही नकली नोट जब्त कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में पुलिस थाना कोतवाली में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ कर दिया गया है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि जाली नोट कहां से लाए गए, इनके पीछे कौन-सा गिरोह सक्रिय है और इनका नेटवर्क कहां-कहां तक फैला हुआ है। नागौर पुलिस की इस कार्रवाई को जाली मुद्रा के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है। पुलिस का कहना है कि इस मामले से जुड़े अन्य आरोपियों और नेटवर्क का खुलासा जल्द किया जाएगा।