नागौर

Nagaur patrika…परिवहन विभाग अधिकारियों ने सडक़ों पर उतरकर वाहन चालकों को किया जागरूक

नियमों का पालन करने वाले चालकों का किया सम्मान, दुर्घटनाओं में कमी लाने को विभाग की पहल

नागौर

Sharad Shukla

Dec 15, 2025

—सीट बेल्ट व हेलमेट के पालन पर विशेष फोकस
नियमों का पालन करने वाले चालकों का किया सम्मान, दुर्घटनाओं में कमी लाने को विभाग की पहल
नागौर. जिले में सडक़ जागरुकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गुरुवार को परिवहन विभाग ने गुरुवार से विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया है। जिला परिवहन अधिकारी अवधेश चौधरी अपनी टीम के साथ बीकानेर रोड, जोधपुर रोड और अजमेर रोड पर पहुंचे, जहां उन्होंने वाहन चालकों को रोककर सुरक्षित ड्राइविंग के लिए आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान चार पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट अनिवार्य रूप से बांधने और दो पहिया चालकों को हेलमेट पहनने की सलाह दी गई। अधिकारियों ने वाहन चालकों से सीधे संवाद कर उन्हें ट्रैफिक नियमों की महत्ता समझाई और बताया कि लापरवाही से होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। इस दौरान नियमों का पालन करने वाले वाहन चालकों को मौके पर ही सम्मानित भी किया गया। हेलमेट पहने दोपहिया चालक और सीट बेल्ट लगाए चारपहिया चालकों की सराहना कर उन्हें दूसरों के लिए उदाहरण बताया गया। अभियान में परिवहन निरीक्षक जगदीश चौधरी, विक्रम तंवर और हरफूल भी शामिल रहे। जिला परिवहन अधिकारी अवधेश चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से विशेष सडक़ जागरुकता अभियान के तहत यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें पहले समझाइश होगी, इससे बात नहीं बनी तो फिर आवश्यकतानुसार कार्यवाही भी की जाएगी।

Published on:

15 Dec 2025 10:24 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / Nagaur patrika…परिवहन विभाग अधिकारियों ने सडक़ों पर उतरकर वाहन चालकों को किया जागरूक

