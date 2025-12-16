नागौर : फोरलेन मार्ग का नाला बना नशे और अनैतिक गतिविधियों का हॉटस्पॉट



नागौर. नागौर शहर में कानून-व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा पर सवाल खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है। मानासर आरओबी से मूण्डवा तिराहा होते हुए विजय वल्लभ चौक तक बनी फोरलेन सड़क के दोनों तरफ गहरे और चौड़े नाले बने हुए हैं। ये नाले नशेड़ियों का ठिकाना बन गए हैं। ये नाले खुले और सुनसान होने के कारण बेधड़क स्मैक समेत अन्य नशों के सेवन की गतिविधियां हो रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि नशेड़ी दिन-दिनभर इन नालों में जुटते हैं और इसे नशे का अड्डा बना रखा है।