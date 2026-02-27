Good News : राजस्थान की ‘नागौरी पान मेथी’ को मिलेगी अंतरराष्ट्रीय पहचान, केंद्र सरकार ने दी ये बड़ी खुशखबरी

नागौर जिले की पहचान और जायके की जान 'नागौरी पान मेथी' अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग ब्रांड वैल्यू बनाने को तैयार है। लंबे समय से चल रहे प्रयासों के बाद, अब वह समय आ गया है जब इस पारंपरिक उपज को 'जीआई टैग' का कानूनी संरक्षण मिलेगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के पत्र के अनुसार, आवेदन का मूल्यांकन सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और अब इसे औपचारिक रूप से GI जर्नल में प्रकाशित किया जाएगा।