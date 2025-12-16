Nagaur news Diary…किसानों का दल निकला नवीन तकनीकियां सीखने

नागौर डाक विभाग के नागौर मंडल ने इस वित्तीय वर्ष में अब तक की शानदार उपलब्धि हासिल करते हुए आधार व्यवसाय में प्रथम स्थान और बचत खातों में द्वितीय स्थान का पुरस्कार प्राप्त किया। यह पुरस्कार जोधपुर में हुए समारोह में मुख्य पोस्टमास्टर जनरल जयपुर सुशील कुमार , पोस्टमास्टर जनरल जोधपुर बी. एल. सोनल एवं निदेशक डाक सेवा आर. एस. रघुवंशी जोधपुर ने नागौर मंडल के प्रतिनिधि जिला डाक अधीक्षक रामावतार सोनी को प्रदान किया। जिला डाक अधीक्षक रामावतार सोनी ने बताया कि नागौर मंडल को इस महीने की उपलब्धियों को देखते हुए करोड़पति क्लब में शामिल करने के लिए एक नया लक्ष्य सौंपा गया है। इस लक्ष्य के तहत मंडल को एक करोड़ नया प्रीमियम जमा करना होगा। इस अभियान को सफल बनाने के लिए पूरे मंडल में कैंप और मेले आयोजित किए जाएंगे।

संघ के स्वयंसवेवक करेंगे सक्षम राष्ट्र का निर्माण



नागौर. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में चल रहे कार्यक्रमों की शृंखला में रविवार को शारदा बाल निकेतन के सभागार में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें संघ के राजस्थान सह क्षेत्र कार्यवाह गेंदालाल ने मुख्य वक्ता के रूप में कहा कि संघ के संस्थापक डॉ. हेडगेवार ने यह विचार किया था कि आदिकाल में विश्व गुरु रहा भारत दूसरों यानि की विदेशियों के अधीन कैसे हो गया, और इसके समाधान के लिए अहंकार मुक्त, स्वाभिमान से परिपूर्ण समाज की आवश्यकता थी। इस उद्देश्य को लेकर संघ ने व्यक्ति निर्माण की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि संघ 100 वर्षों में यह समझ पाया है कि संघ कुछ नहीं करेगा, लेकिन स्वयंसेवक वह सब करेंगे जो एक सक्षम राष्ट्र के लिए आवश्यक है। उन्होंने संघ के विविध कार्यों का उल्लेख करते हुए बताया कि राजस्थान में 16 छात्रावासों में घुमंतु परिवार और समाज के बच्चों को निशुल्क शिक्षा और आवास दिया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने प्रयागराज कुंभ में नेत्र कुंभ और रामदेवरा में आयोजित नेत्र सेवा अभियान के बारे में भी जानकारी दी। इस दौरान मंजू सारस्वत, मनीषा, पवन काला, विभाग कार्यवाह संजय सोनी एवं गजेन्द्र गौड़ आदि मौजूद थे।