नागौर

Nagaur news Diary…किसानों का दल निकला नवीन तकनीकियां सीखने

कृषकों का एक दल आत्मा कृषि संस्थानों का भ्रमण करेगा

नागौर

Sharad Shukla

Dec 16, 2025

नागौर. जिले के प्रगतिशील कृषकों का एक दल आत्मा योजनान्तर्गत अन्तर राज्यीय कृषक भ्रमण के लिए रवाना हुआ। यह दल गुजरात राज्य में कृषि, पशुपालन और समृद्ध क्षेत्रों की उन्नत तकनीकों को सीखने और अपने खेतों में इनका उपयोग करने के लिए 20 दिसम्बर तक विभिन्न कृषि संस्थानों का भ्रमण करेगा। इस मौके पर जिला कलक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने भ्रमण पर जाने वाले युवा कृषकों से वार्ता की, और कहा कि भ्रमण के बाद कृषक सीखी गई तकनीकों को छोटे वीडियों के रूप में तैयार कर जिले के अन्य कृषकों के साथ साझा करें। भ्रमण के दौरान कृषकों को जल व मृदा संरक्षण, जैविक खेती, संरक्षित खेती, समेकित खेती प्रणाली, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, और अन्य उन्नत तकनीकों के बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही, वे फसल कटाई, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन से संबंधित नवीनतम तकनीकी जानकारी भी प्राप्त करेंगे।यह भ्रमण कृषकों को कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र में नवाचारों, अनुसंधान और उन्नत तकनीकों से अवगत कराएगा, ताकि वे अपनी आय बढ़ा सकें और बेहतर उत्पादन कर सकें। इस यात्रा का उद्देश्य कृषकों को उन्नत तकनीकियों के प्रति जागरूक करना और उनके कार्यक्षेत्र में इनका सही उपयोग करना है। इस दौरान उप-परियोजना निदेशक गुंजन आसवानी, सहायक निदेशक शंकरराम सियाक, सहायक कृषि अधिकारी रामरतन एवं जयकुमार शर्मा आदि मौजूद थे।

नागौर मंडल ने आधार व्यवसाय में प्रथम स्थान, बचत खातों में द्वितीय स्थान का पुरस्कार प्राप्त किया

नागौर डाक विभाग के नागौर मंडल ने इस वित्तीय वर्ष में अब तक की शानदार उपलब्धि हासिल करते हुए आधार व्यवसाय में प्रथम स्थान और बचत खातों में द्वितीय स्थान का पुरस्कार प्राप्त किया। यह पुरस्कार जोधपुर में हुए समारोह में मुख्य पोस्टमास्टर जनरल जयपुर सुशील कुमार , पोस्टमास्टर जनरल जोधपुर बी. एल. सोनल एवं निदेशक डाक सेवा आर. एस. रघुवंशी जोधपुर ने नागौर मंडल के प्रतिनिधि जिला डाक अधीक्षक रामावतार सोनी को प्रदान किया। जिला डाक अधीक्षक रामावतार सोनी ने बताया कि नागौर मंडल को इस महीने की उपलब्धियों को देखते हुए करोड़पति क्लब में शामिल करने के लिए एक नया लक्ष्य सौंपा गया है। इस लक्ष्य के तहत मंडल को एक करोड़ नया प्रीमियम जमा करना होगा। इस अभियान को सफल बनाने के लिए पूरे मंडल में कैंप और मेले आयोजित किए जाएंगे।
संघ के स्वयंसवेवक करेंगे सक्षम राष्ट्र का निर्माण

नागौर. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में चल रहे कार्यक्रमों की शृंखला में रविवार को शारदा बाल निकेतन के सभागार में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें संघ के राजस्थान सह क्षेत्र कार्यवाह गेंदालाल ने मुख्य वक्ता के रूप में कहा कि संघ के संस्थापक डॉ. हेडगेवार ने यह विचार किया था कि आदिकाल में विश्व गुरु रहा भारत दूसरों यानि की विदेशियों के अधीन कैसे हो गया, और इसके समाधान के लिए अहंकार मुक्त, स्वाभिमान से परिपूर्ण समाज की आवश्यकता थी। इस उद्देश्य को लेकर संघ ने व्यक्ति निर्माण की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि संघ 100 वर्षों में यह समझ पाया है कि संघ कुछ नहीं करेगा, लेकिन स्वयंसेवक वह सब करेंगे जो एक सक्षम राष्ट्र के लिए आवश्यक है। उन्होंने संघ के विविध कार्यों का उल्लेख करते हुए बताया कि राजस्थान में 16 छात्रावासों में घुमंतु परिवार और समाज के बच्चों को निशुल्क शिक्षा और आवास दिया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने प्रयागराज कुंभ में नेत्र कुंभ और रामदेवरा में आयोजित नेत्र सेवा अभियान के बारे में भी जानकारी दी। इस दौरान मंजू सारस्वत, मनीषा, पवन काला, विभाग कार्यवाह संजय सोनी एवं गजेन्द्र गौड़ आदि मौजूद थे।

18 से रामपोल में भागवत कथा
नागौर. रामपोल में 18 दिसंबर से भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। महंत मुरलीराम महराज ने बताया कि इस धार्मिक आयोजन की शुरुआत 18 दिसंबर को सुबह दस बजे बंशी वाला मंदिर से रामपोल तक कलश यात्रा के रूप में होगी। इसके बाद 24 दिसंबर को रात्रि में भजन संध्या का आयोजन होगा। इसमें गायक कलाकार रामचंद्र राव एंड पार्टी भजनों की प्रस्तुतियां देंगे।
30 रोगियों की जांच, मिला परामर्श

नागौर. महावीर इंटरनेशनल की ओर से आयोजित स्पाइन रोग जांच एवं परामर्श शिविर में स्पाइन सर्जन डॉ. नितिन गोयल ने 30 मरीजों की रीढ़ की हड्डी, कमर, गर्दन के दर्द, साईटिका, नस दबने, सर्वाइकल आदि समस्याओं की जांच की और उन्हें आवश्यक परामर्श प्रदान किया। शिविर संयोजक नरेंद्र कुमार जैन, सचिव प्रीतम ललवानी छीमू, सुभाष कोठारी, मोहित टाक राखी जैन, विमलचंद नाहटा व शिवशंकर व्यास आदि मौजूद थे।

10 माह से फरार धोखाधड़ी का आरोपी बीकानेर से गिरफ्तार
नागौर. पुलिस थाना सदर ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत धोखाधड़ी के प्रकरण में 10 माह से फरार चल रहे आरोपी विक्रम सिंह को बीकानेर से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी थाना सदर जैसलमेर का हिस्ट्रीशीटर है, तथा 5000 रुपये का ईनामी भी घोषित था। पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा ने बताया कि टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी विक्रम सिंह निवासी बडोड़ा गांव, थाना सदर जैसलमेर को बीकानेर में पकड़ा है। आरोपी से उसी प्रकरण से जुड़ा पिकअप वाहन आरजे 21 जीई 2836 भी बरामद कर लिया गया है। प्रकरण 5 फरवरी 2025 का है, जब डुकोसी निवासी प्रार्थी इस्लाम खान ने रिपोर्ट दी थी कि उसने अपना पिकअप वाहन विक्रम सिंह को दिया था। आरोपी ने 48 किस्तों में हर माह 20 हजार रुपये महिंद्रा कोटेक बैंक में जमा करवाने का इकरारनामा किया था, लेकिन एक भी किस्त जमा नहीं कर धोखाधड़ी कर वाहन लेकर फरार हो गया था। रिपोर्ट के आधार पर थाना सदर में प्रकरण बीएनएस में दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। 10 माह से फरार आरोपी की तलाश में पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी। आखिरकार डीएसटी बीकानेर और थाना सदर नागौर की टीम ने उसे बीकानेर से गिरफ्तार कर लिया। इस पूरी कार्रवाई में पुलिस निरीक्षक सुरेश कस्वां, डीएसटी बीकानेर के दीपक यादव सहित थाना सदर नागौर व बीकानेर डीएसटी की संयुक्त टीम ने भाग लिया। कार्रवाई में कांस्टेबल सुरेंद्र काला का विशेष योगदान रहा।

16 Dec 2025 09:55 pm

Nagaur news Diary…किसानों का दल निकला नवीन तकनीकियां सीखने

नागौर

राजस्थान न्यूज़

