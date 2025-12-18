Rajasthan Farmer : राजस्थान में ‘अश्वगंधा’ बना कमाई का बड़ा जरिया, कम लागत में अधिक मुनाफा!

अच्छी उपज लेने के लिए प्रति एकड़ 8 से 10 ट्रॉली गोबर खाद काम में लें। बुवाई के लगभग 40 दिन बाद जब फसल कमजोर दिखे, तब 10 किलो यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई के साथ दें। अश्वगंधा फसल में वैसे कीट और रोग प्रकोप कम होता है, लेकिन पत्ती धब्बा रोग हो तो डाइथेन एम-45 का छिड़काव 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल के रूप में करें। जड़ सड़न के लिए बाविस्टिन का 3 ग्राम प्रति लीटर घोल करके छिड़काव करें।