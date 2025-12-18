Weather Update 18 December : मौसम विभाग की भविष्यवाणी, राजस्थान के कई जिलों में आज बूंदाबांदी की संभावना

फोटो पत्रिका
Weather Update 18 December : मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी के अनुसार आज 18 दिसंबर को राजस्थान के कई जिलों में बूंदाबांदी के आसार हैं। प्रदेश में विभिन्न जगहों पर गुरुवार से सक्रिय होने वाले नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से जयपुर सहित अन्य जिलों में बूंदाबांदी के आसार हैं। जिसके असर से प्रदेश में कोहरे और सर्दी का असर बढ़ने के आसार हैं।
मौसम विभाग के अनुसार 23 दिसंबर से एक कम वायुदाब का क्षेत्र भी बनने की संभावना है, जिसके प्रभाव से दिसंबर के अंतिम सप्ताह में कड़ाके की सर्दी धूजणी छुड़ाएगी। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक बुधवार को प्रदेशभर में मौसम शुष्क रहा।
सीकर में बुधवार सुबह उत्तरी हवाओं का असर रहा। जिले में कई स्थानों पर कोहरा छाया था। इस दौरान दृश्यता कम होने से आवागमन प्रभावित हुआ।
घने कोहरे व खराब मौसम का असर बुधवार को भी रेल और हवाई यातायात पर साफ दिखाई दिया। दिल्ली की ओर से आने वाली शताब्दी, वंदे भारत समेत कई ट्रेन घंटों देरी से जयपुर पहुंची। वहीं जयपुर एयरपोर्ट से करीब एक दर्जन उड़ने देरी से संचालित हुईं।
नागौर 3.7
फतेहपुर 3.8
डूंगरपुर 4.9
सिरोही 5.5
सीकर 5.5
माउंटआबू 5.9
वनस्थली 6.0
चूरू 6.5
अलवर 7.4
लूणकरणसर 7.3
पाली 7.8
झुंझुनूं 7.4
बीकानेर 7.7।
