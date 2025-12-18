Weather Update 18 December : मौसम विभाग की भविष्यवाणी, राजस्थान के कई जिलों में आज बूंदाबांदी की संभावना

Weather Update 18 December : मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी के अनुसार आज 18 दिसंबर को राजस्थान के कई जिलों में बूंदाबांदी के आसार हैं। प्रदेश में विभिन्न जगहों पर गुरुवार से सक्रिय होने वाले नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से जयपुर सहित अन्य जिलों में बूंदाबांदी के आसार हैं। जिसके असर से प्रदेश में कोहरे और सर्दी का असर बढ़ने के आसार हैं।